United State of Russia: "хакерский" салют в честь Трампа рассмешил Рунет (ФОТО, ВИДЕО)

Запущенный над Мемориалом Линкольна салют сложился в USR

В соцсетях сейчас активно набирает обороты обсуждение о "вмешательстве" России в организацию праздничного салюта в честь нового президента США Дональда Трампа в Вашингтоне.

Накануне избранный лидер страны вместе с семьей принял участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к предстоящей инаугурации. При этом запущенный над Мемориалом Линкольна салют сложился в USR, вместо положенного USA, что вызвало бурную реакцию пользователей соцсетей.

Юзеры ужшкммт активно пишут посты и комментарии под хештэгом #USR и шутят, что это означает United States of Russia - Соединенные Штаты России.

Welcome to the United State of Russia #USR pic.twitter.com/XEaU7obuaE

"Трамп показал свои планы насчет Америки. Добро пожаловать в USR", — написал пользователь Traver Johnson.

Trump unveils his plans for America. Welcome to the #USR #TrumpInaugural pic.twitter.com/SW2Fualpk0

"Нет, опять… Выглядит, как будто Россия совершила кибератаку на салют на праздничном концерте перед инаугурацией Трампа", — отмечает Jack Chamberland.

So, maybe it was a prank played by the fireworks crew... but what if it wasn't? #USR #TrumpInauguration @Trevornoah @TheDailyShow @maddow pic.twitter.com/W3358kyM7r