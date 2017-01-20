United State of Russia: "хакерский" салют в честь Трампа рассмешил Рунет (ФОТО, ВИДЕО)

Запущенный над Мемориалом Линкольна салют сложился в USR, вместо USA.

Запущенный над Мемориалом Линкольна салют сложился в USR

В соцсетях сейчас активно набирает обороты обсуждение о "вмешательстве" России в организацию праздничного салюта в честь нового президента США Дональда Трампа в Вашингтоне.

Накануне избранный лидер страны вместе с семьей принял участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к предстоящей инаугурации. При этом запущенный над Мемориалом Линкольна салют сложился в USR, вместо положенного USA, что вызвало бурную реакцию пользователей соцсетей.

Юзеры ужшкммт активно пишут посты и комментарии под хештэгом #USR и шутят, что это означает United States of Russia - Соединенные Штаты России.

"Трамп показал свои планы насчет Америки. Добро пожаловать в USR", — написал пользователь Traver Johnson.

"Нет, опять… Выглядит, как будто Россия совершила кибератаку на салют на праздничном концерте перед инаугурацией Трампа", — отмечает Jack Chamberland.

"Возможно, это была шутка, которую придумали учредители салюта… Но что, если это не так?" — комментирует Course Correction.