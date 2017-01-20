"Шерлок Холмс", 4 сезон: "Первый канал" объяснил утечку 3 серии "Шерлока" (ВИДЕО)

"Шерлок Холмс": названа причина, по которой 3 серия 4 сезона сериала "Шерлок" попала в Сеть.

"Шерлок", 4 сезон, 3 серия: "Первый канал" рассказал о причинах утечки

По словам представителей "Первого канала", причиной скандальной утечки в Сеть 3 серии 4 сезона сериала "Шерлок" послужила преступная халатность сотрудников канала, а вовсе не происки хакеров, как предполагалось ранее.

"Мы с сожалением сообщаем, что один из наших сотрудников, не имея злого умысла, нарушил строгие протоколы безопасности, допустив преступную халатность при исполнении должностных обязанностей. Вследствие этого файл ужшкммт попал в Сеть", - цитирует "Дождь" сообщение главного канала страны.

Телеканал извинился перед Hartswood Films, BBC Worldwide и фанатами "Шерлока" по всему миру.

В свою очередь, в BBC Worldwide заявили, что проведут работу с "Первым каналом" по ужесточению процедур безопасности для исключения подобных рисков в дальнейшем. Также в компании поблагодарили российский телеканал за надлежащим образом проведенное оперативное расследование.

Как писал TopNews, финальный пизод четвертого сезона культового сериала "Шерлок" под названием "Последнее дело" в озвучке "Первого канала" просочился в Сеть за день до официальной премьеры.

"Шерлок, 4 сезон, 3 серия: смотреть онлайн ВИДЕО трейлер