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10 Медведев подвел итоги работы Обамы и назвал главную ошибку США

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Медведев подвел итоги работы Обамы и назвал главную ошибку США

Опубликовано 20.01.17 10:11 Медведев подвел итоги работы Обамы и назвал главную ошибку США

Российский премьер Дмитрий Медведев назвал главную внешнеполитическую ошибку США.

К концу второго срока администрации президента Обамы российско-американские отношения полностью деградировали, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В четверг он опубликовал в своем Facebook пост, в котором подвел итоги работы уходящего правительства США.

"Администрация Обамы разрушила отношения США и России, доведя их до низшей точки за последние десятилетия. Это ее главная внешнеполитическая ошибка, которая навсегда осталась в истории", - написал Медведев.

При этом, по его словам, "давление на нашу страну достигло ужшкммт беспрецедентных масштабов".

"Непродуманные экономические санкции, которые никому ничего не дали, сведя практически на нет наше сотрудничество. Какие-то смешные личные ограничения, которых никто не заметил. И ведь до какой же глупости надо было дойти, чтобы ограничить въезд в США руководству российского парламента, министрам, бизнесменам, сознательно сокращая возможность полноценных контактов, закрывая окна взаимодействия", - уверен премьер.

По его мнению, расчет был сделан "на голую силу, жесткое давление".

"Администрация Обамы оказалась совсем недальновидна в таком важном и сложном вопросе, как отношения с Россией. Можно было надеяться, что она будет вести себя умнее, расчётливее, ответственнее", — отметил российский премьер.

Он уверен, что экономические санкции Вашингтона против Москвы ничего не дали, а "смешные" персональные ограничения "никто не заметил": "И ведь до какой же глупости надо было дойти, чтобы ограничить въезд в США руководству российского парламента, министрам, бизнесменам, сознательно сокращая возможность полноценных контактов, закрывая окна взаимодействия".

Он отметил, что "зачастую нам может что-то нравиться или не нравиться в политике наших ключевых партнеров, но мы обязаны помнить об общей ответственности".
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