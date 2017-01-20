В Братске чиновница и защитница многодетных семей убила своих детей

Ранее женщина несколько раз обращалась за консультацией к психиатру.

Сотрудники полиции Братска Иркутской области проводят расследование страшного убийства двух детей. После произошедшего в полицию обратилась их мать и созналась в содеянном.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в СКР, накануне в полицию позвонила 31-летняя женщина и заявила, что убила своих детей. Стражи правопорядка приехали на место происшествия и нашли там тела пятилетней девочки и двухлетнего мальчика.

Представители ведомства рассказали, что ужшкммт завели уголовное дело об убийстве малолетних. Причина смерти детей станет известна после проведения экспертизы.

Отмечается, что ранее женщина несколько раз обращалась за консультациями к психиатру, но не относилась к категории буйно-помешанных. Семья считалась благополучной и не стояла на учете в службе опеки.

"В семье есть работающий папа. Есть бабушка. Мама была в декретном отпуске", — цитирует агентство источник в министерстве соцразвития Иркутской области.

Подозреваемая в совершении этого преступления является консультантом по социальным вопросам аппарата администрации Братска. Она помогала многодетным семьям и являлась секретарем организационного комитета, который рассматривал вопросы о предоставлении к награждению матерей почетным знаками "За заслуги в семейном воспитании". Ранее женщина не раз заявляла, что самое главное в жизни -семейные ценности.