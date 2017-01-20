Скандал: ФОТО 15-летней дочери екатеринбургского депутата нашли на сайте проституток

По данным СМИ, девушке мстит ее бывший парень.

В Екатеринбурге на сайте местных проституток была обнаружена несовершеннолетняя дочь депутата городской Думы, входящего в комиссию по местному самоуправлению, культурной и информационной политике.

Как сообщает Life, на сайте жриц любви 15-летняя девушка предлагает себя за 2500 рублей в час или 12000 - за ночь. Также на ресурсе размещены ее интимные фотографии с описанием оказываемых услуг и особой пометкой "Фото 100% проверены".

По информации издания, полиция ужшкммт уже проводит проверку по факту произошедшего. При этом девушка подтвердила, что снималась для рекламы интим-услуг, а опознали ее на этом сайте представители престижной гимназии, в которой она учится: письмо со ссылкой на сайт пришло директору учебного заведения, который тут же узнал на снимках ученицу.

Как пишет издание, у матери девочки сложились сложные отношения с ребенком, и школьница нередко ее обманывает.

"Например, говорит, что собирается в гости к подруге, а на самом деле проводит время в другом месте. Мать выяснила это, когда установила на телефоне функцию родительского контроля, которая определяет точное местонахождение дочери, поэтому родители допускают возможность работы 15-летней дочери в секс-индустрии", — пишут журналисты.

В свою очередь, по словам самого екатеринбургского депутата и отца девочки, чьи снимки попали на сайт с проститутками, заявил, что его дочь подставил бывший парень.

"Сейчас эту девочку, которой мстит бывший дружочек, топчут все, кому не лень. Не дам", - написал мужчина в соцсетях.

Возможно, молодой человек после ссоры или разрыва отношений решил разместить снимки, сделанные в интимной обстановке, на сайте сексуальных услуг.

Теперь следователям предстоит выяснить, действительно ли девочка является проституткой или же сайт только использовал ее интимные фотографии.