Биатлон сегодня 20.01.2017, мужчины, индивидульная гонка: смотреть онлайн, трансляция этапа КМ (ВИДЕО)

20 января 2017 в итальянском Антхольце в рамках шестого этапа Кубка мира по биатолну 2016-2017: пройдет индивидуальная гонка у мужчин.

В итальянском Антхольце 20 января 2017 года пройдет мужская индивидуальная гонка на 20 километров. Старт заезда в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 - в 16:15 мск.

Биатлон, мужчины, индивидуальная гонка 20 января 2017: смотреть онлайн, трансляция по какому каналу?

В прямом эфире трансляцию индивидуальной гонки у мужчин по биатлону 20 января 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом состязания онлайн можно будет на сайте телеканала. Начало в 16:05 мск.

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На старт индивидуальной гонки в Антхольце выйдут 108 биатлонистов, включая шестерых россиян.

Первым из них в гонку отправится Евгений Гараничев под 20-м стартовым номером. Антон Шипулин уйдёт на дистанцию 33-м, Максим Цветков — 40-м, Антон Бабиков, 47-м, Матвей Елисеев — 53-м, а Дмитрий Малышко — 55-м.

Среди иностранных фаворитов француз Мартен Фуркад стартует 28-м, немцы Симон Шемпп, Арнд Пайффер и Эрик Лессер — 30-м, первым и 42-м соответственно, а норвежцы Йоханнес Бё и Уле-Эйнар Бьорндален — 15-м и 32-м.

Ранее российские "стреляющие лыжники" соревновались в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира по биатлону 2016-2017, однако показали там провальные результаты. Так, лучшим среди наших соотечественников стал Антон Шипулин, пришедший к финишу 11-м.

Первое место в той гонке занял француз Мартен Фуркад, на втором месте расположился норвежец Йоханнес Бё, а "бронза" досталась белорусу Владимиру Чепелину.

Как ранее сообщал Topnews, накануне завершилась в Антхольце завершилась индивидуальная гонка у женщин, где победу праздновала немка Лаура Дальмайер. Лучшая из россиянок Ольга Подчуфарова заняла только 8-е место.