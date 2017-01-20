 
TOP 10

1 В Мельбурне машина протаранила толпу: 3 погибло, 20 ранено (ФОТО, ВИДЕО)

2 Мэр Нью-Йорка и известные актеры вышли на митинг против Трампа

3 Во время вооруженного ограбления в Подмосковье погиб инкассатор

4 Эксперты дали прогноз, как рубль отреагирует на инаугурацию Трампа

5 Исполнительница "Ламбады" Лоалва Браз сгорела заживо (ВИДЕО)

6 Анекдоты о чукчах и ФОТО НЛО: СМИ изучили рассекреченные архивы ЦРУ

7 В Мексике ученик школы на уроке расстрелял учительницу и трех одноклассников (ВИДЕО)

8 На этапе КМ в Антхольце по биатлону победила немка Дальмайер (ВИДЕО)

9 Стамбульский террорист рассказал о своей изначальной цели

10 Трамп прибыл в Вашингтон для предстоящей инаугурации (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Мэр Нью-Йорка и известные актеры вышли на митинг против Трампа

Опубликовано 20.01.17 07:43 Мэр Нью-Йорка и известные актеры вышли на митинг против Трампа

Акция прошла возле принадлежащего миллиардеру небоскреба Trump Tower.

В Нью-Йорке накануне прошла общественная акция против избрания Дональда Трампа президентом США. Протестующие собрались возле принадлежащего миллиардеру небоскреба Trump Tower.

Как сообщает ТАСС, участие в протестной демонстрации приняли несколько тысяч человек, в том числе мэр города Билл Де Блазио, а также знаменитые актеры Роберт Де Ниро, Алек Болдуин и Марк Руффало, актрисы Джулиана Мур, Мариса Томей и Шейлин Вудли, и режиссер Майкл Мур.

Выступивший первым Де Ниро назвал Трампа "дурным примером для всей страны и этого города". Резкая критика в адрес нового ужшкммт президента США прозвучала и из уст Алека Болдуина, пародирующего Трапа в программе на телеканале ABC.

"Трамп и [избранный вице-президент США Майкл] Пенс рассчитывают на то, что вы поддадитесь, однако отличительная черта нью-йоркцев — то, что они не сдаются и не прогибаются", — обратился он к присутствующим.

В свою очередь, Майкл Мур заявил, что Соединенные Штаты переживают очень опасное время.

"Все настолько плохо, насколько вам кажется, но станет еще хуже", — уверен он.
Другие материалы по этой теме

Трамп прибыл в Вашингтон для предстоящей инаугурации (ВИДЕО)

Американские журналисты написали Трампу открытое письмо

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга