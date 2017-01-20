Мэр Нью-Йорка и известные актеры вышли на митинг против Трампа

Акция прошла возле принадлежащего миллиардеру небоскреба Trump Tower.

В Нью-Йорке накануне прошла общественная акция против избрания Дональда Трампа президентом США. Протестующие собрались возле принадлежащего миллиардеру небоскреба Trump Tower.

Как сообщает ТАСС, участие в протестной демонстрации приняли несколько тысяч человек, в том числе мэр города Билл Де Блазио, а также знаменитые актеры Роберт Де Ниро, Алек Болдуин и Марк Руффало, актрисы Джулиана Мур, Мариса Томей и Шейлин Вудли, и режиссер Майкл Мур.

Выступивший первым Де Ниро назвал Трампа "дурным примером для всей страны и этого города". Резкая критика в адрес нового ужшкммт президента США прозвучала и из уст Алека Болдуина, пародирующего Трапа в программе на телеканале ABC.

"Трамп и [избранный вице-президент США Майкл] Пенс рассчитывают на то, что вы поддадитесь, однако отличительная черта нью-йоркцев — то, что они не сдаются и не прогибаются", — обратился он к присутствующим.

В свою очередь, Майкл Мур заявил, что Соединенные Штаты переживают очень опасное время.

"Все настолько плохо, насколько вам кажется, но станет еще хуже", — уверен он.