Курс доллара на сегодня, 20 января 2017: как рубль отреагирует на инаугурацию Трампа - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 20 января 2017: ЦБ РФ поднял курс доллара и опустил курс евро на 20 января 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 20 января 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 20 января 2017 составляет 59,35 руб., курс евро на сегодня равен 63,18 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 20 января 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 58,59 руб. при покупке и 61,71 руб. при продаже банком, курс евро на 20 января 2017 равен 62,39 руб. и 65,89 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара и евро на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова уверена, что курс рубля ужшкммт сегодня, 20 января 2017, может продемонстрировать сдержанную динамику и, скорее всего, пара доллар-рубль останется в диапазоне 59,00 - 60,90.

"Дело в том, что сегодня состоится инаугурация Дональда Трампа. Но из-за разницы во времени отыгрывать президентскую речь рубль, скорее всего, будет уже в понедельник на открытии торгов", - сказала она.

По словам специалиста, если учитывать предвыборные обещания Трампа и вспомнить первые дни после объявления результатов голосования граждан США, то, предположительно, на этот раз доллар продемонстрирует небольшой рост по всему спектру рынка.

"Это отразится и на рубле. Правда, рост пары будет достаточно сдержанным: в район уровня 60,90 - 61,30. Тем более, что у российской валюты есть фактор поддержки в виде налогового периода в стране", - сказала аналитик.

Говоря о евро, Рогова отмечает, что с это валютой рубль может показать еще меньший рост из-за того, что на пару рубль-евро надавит американский доллар, что ограничит укрепление евро к российской валюте, а пара евро/рубль вряд ли сможет подняться выше отметки 64,00.

"Основным фактором влияния на рубль будут оставаться цены на нефть. На выходных пройдет первая встреча группы по контролю за выполнением договоренностей по сокращению добычи в формате ОПЕК+. И именно ее оценки могут оказать решающее воздействие на российскую валюту", - приводит слова Роговой "Российская Газета".