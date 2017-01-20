Трамп прибыл в Вашингтон для предстоящей инаугурации
Опубликовано 19.01.17 22:55
Вместе со своей женой Меланией и остальным членами семьи республиканец уже спустился с трапа самолета.
Самолёт с семьёй в полном составе избранного президента США Дональда Трампа приземлился в Вашингтоне. По данным телеканала ABC, авиалайнер совершил посадку на авиабазе Эндрюс в Мэриленде.
Отмечается, что избранный президент США покинул самолёт с надписью «Соединенные Штаты Америки» последним в сопровождении будущей первой леди Меланьи Трамп. Он впервые воспользовался президентским лайнером. Ранее миллиардер летал на личном самолете, на котором было написано «Трамп».
В аэропорту Трампа и его семью встречали военные и президентская кавалькада. Сегодня ужшкммт ему предстоит участвовать в церемонии возложения венков на Арлингтонском кладбище, а также выступить у мемориала президенту Линкольну. Инаугурация состоится в пятницу в полдень по местному времени.
Напомним, инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января в Вашингтоне.