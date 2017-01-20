Трамп прибыл в Вашингтон для предстоящей инаугурации

Вместе со своей женой Меланией и остальным членами семьи республиканец уже спустился с трапа самолета.

Самолёт с семьёй в полном составе избранного президента США Дональда Трампа приземлился в Вашингтоне. По данным телеканала ABC, авиалайнер совершил посадку на авиабазе Эндрюс в Мэриленде.

Отмечается, что избранный президент США покинул самолёт с надписью «Соединенные Штаты Америки» последним в сопровождении будущей первой леди Меланьи Трамп. Он впервые воспользовался президентским лайнером. Ранее миллиардер летал на личном самолете, на котором было написано «Трамп».

Military plane carrying President-elect Donald Trump lands at Joint Base Andrews ahead of Inauguration Day. pic.twitter.com/rTpRlcQtFQ — ABC News (@ABC) 19 января 2017 г.

В аэропорту Трампа и его семью встречали военные и президентская кавалькада. Сегодня ужшкммт ему предстоит участвовать в церемонии возложения венков на Арлингтонском кладбище, а также выступить у мемориала президенту Линкольну. Инаугурация состоится в пятницу в полдень по местному времени.

Напомним, инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января в Вашингтоне.