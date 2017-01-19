По версии следствия, крыша самовольной постройки не выдержала большого количества снега и обрушилась на людей и животных.

Под Новосибирском обрушилась Крыша конного клуба: двое погибших - тренер и воспитанник клуба

В Новосибирской области обрушилась крыша конного клуба. Госпитализированы два человека, которых доставили из-под завалов. Еще троим, которые также оказались под обломками, получили медицинскую помощь на месте. Об этом сообщает на сайте ГУ МЧС по региону.

"По информации дирекции конного клуба, на момент обрушения в манеже находились 7 человек. Четверо выбрались самостоятельно, трое спасены ужшкммт пожарно-спасательными подразделениями, которые первыми прибыли к месту происшествия. Все трое направлены в медучреждение. Людей под завалами больше нет", - говорится в сообщении МЧС.

Отмечается, что предположительно 800 кв.м. - площадь обрушения кровли в помещении манежа конного клуба. Всего на месте обрушения для разбора завалов задействованы 280 человек и 68 единиц техники, в том числе инженерная и тяжелая.

К настоящему моменту завершены кинологические работы, а полная ликвидация последствий обрушения будет завершена в ближайшие часы.

Между тем как сообщили РИА Новости в прокуратуре, погибшими оказались подросток 15 лет и мужчина 45 лет – воспитанница и тренер конного клуба.

По данным СК, самовольно построенный манеж для занятий конным спортом располагался на территории земельного участка бывшего детского оздоровительного лагеря, который вместе со зданиями арендовал индивидуальный предприниматель – руководитель конного клуба "Аллюр". По версии следствия, крыша самовольной постройки не выдержала большого количества снега и обрушилась на людей и животных. Руководитель "Аллюра" задержан по подозрению в совершении преступления.