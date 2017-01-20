Инаугурация Трампа: дата, время по Москве, когда состоится прямая трансляция

Дональд Трамп: инаугурация, когда, кого пригласил новый президент США, а также многое другое читайте в обзоре TopNews.

Инаугурация Трампа: время, дата

20 января 2017 года в Вашингтоне состоится торжественная церемония инаугурации 45-го президента Дональда Трампа. Мероприятие, обещающее стать настоящим шоу, начнется в полдень по местному времени.

Проведение инаугурации в США начиная с 1981 года традиционно проводится в западном крыле Капитолия, а вечером состоится праздничный приветственный концерт возле мемориала Линкольну. В его рамках выступят известные американские артисты и знаменитости.

Известно, что 20 января 2017 года в 10:00 по местному времени Дональд Трамп и новый вице-президент Майк Пенс с супругами прибудут в Белый Дом, а ужшкммт в 12:00 новый глава государства присягнет согражданам на верность. Грандиозный бал же начнется в 18:00.

Известно, что впервые диктором на инаугурации станет 58-летний Стив Рэй, а гимн США исполнит 16-летняя Джэки Иванко, имеющая украинские корни.

Также Дональд Трамп по традиции выступит с обращением к стране, после чего состоится инаугурационный парад по Пенсильвания-авеню от Конгресса к Белому дому.

На инаугурацию Дональда Трампа 20 января 2017 года будет потрачено 200 миллионов долларов, и это является абсолютным рекордом для американских президентов.

Инаугурация Дональда Трампа 20 января 2017: официальная часть началась накануне

Накануне представитель переходного штаба Шон Спайсер рассказал журналистам о плане торжественных мероприятий в связи с инаугурацией 45-го президента США Дональда Трампа. Оказалось, что празднование в честь новоизбранных главы государства и вице-президента продлится несколько дней.

По информации ТАСС, сама инаугурация состоится 20 января, но связанные с ней приемы и ряд других мероприятий начались еще 17 января. При этом Спайсер выделил несколько ключевых событий в графике торжеств.

"Официальная часть инаугурационной программы начнется утром в четверг, 19 января, с возложения избранными президентом и вице-президентом венка на Арлингтонском национальном мемориальном кладбище", - заявил он.

Инаугурация Трампа 20 января 2017: кого пригласили?

Список приглашенных гостей на инаугурацию Дональда Трампа все еще остается загадкой. Достоверно известно лишь, что на это мероприятие традиционно приглашают всех здравствующих бывших президентов США, однако о своем согласии официально сообщил лишь Джимми Картер.

Как правило, американцы не приглашают на инаугурацию действующих глав других стран, однако вместо лидеров государств на мероприятии присутствуют послы, с которыми США ведут дипломатические отношения.

Также участниками торжеств, как правило, являются деятели культуры, актеры, музыканты. Однако в случае с Трампом, многие знаменитости заявили о своем отказе участия в инаугурации. К примеру, так поступили Элтон Джон и Селин Дион.