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Порошенко: Украина сделает Америку снова великой

Опубликовано 19.01.17 19:29 Порошенко: Украина сделает Америку снова великой

Он также подчеркнул важность НАТО как силы, способной выстоять против Москвы.

Президент Украины Петр Порошенко в хоже выступления на экономическом форуме в Давосе процитировал предвыборный лозунг нового американского лидера Дональда Трампа. Украинский лидер намекнул, что именно Украина поможет сделать "Америку снова великой», когда заговорил о поддержке Незалежной. Прежде всего в борьбе против России.

Он также подчеркнул важность НАТО как силы, способной выстоять против Москвы.

«НАТО — по большей части не вопрос денег, а вопрос безопасности. Российская агрессия снова продемонстрировала, что ужшкммт не существует других защитных систем, кроме НАТО, которые эффективно работали бы для предотвращения агрессии», — заявил Порошенко.

По его словам, для того чтобы показать, что они играют роль мирового лидера, США понадобится создать трансатлантический союз. «Америка должна быть великой снова», — добавил глава Украины, почти дословно повторив лозунг, с которым шел на выборы 45-й президент США Дональд Трамп.
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