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Горбачеву вызвали в литовский суд по делу о событиях в Вильнюсе

Опубликовано 19.01.17 17:45 Горбачеву вызвали в литовский суд по делу о событиях в Вильнюсе

Вильнюсский окружной суд вручил повестку первому и последнему президенту СССР Михаилу Горбачеву.

Окружной суд Вильнюса вручил экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву повестку по делу о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе, когда в ходе столкновений у телебашни погибли 14 человек, сообщила судья Айнора Корнелия Мацявичене, передает РИА Новости со ссылкой на агентство BNS.

По словам судьи, повестка была отправлена почтой на адрес Фонда Горбачева, адресату ее вручили 28 декабря.

"Суду вернулось сообщение о вручении повестки. На сообщении, адресованном суду, стоит подпись Михаила Горбачева", — добавила Мацявичене.

В повестке говорится, что Горбачев может дать показания в формате видеоконференции.

Ранее сын одного ужшкммт из погибших в январе 1991 года пытался убедить правоохранительные органы провести расследование о роли Горбачева в тех событиях и присвоить ему статус спецсвидетеля.

Верховный Совет Литвы 11 марта 1990 года заявил о восстановлении независимости республики, но власти СССР объявили это решение противоречащим конституции. В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста, после чего в республику были переброшены бойцы спецподразделений и части ВДВ, которые заняли ряд стратегических объектов. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. В ходе столкновений митингующих с военными в районе телецентра погибли 14 человек, свыше 600 были ранены.
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