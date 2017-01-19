В ходе поисков Ту-154 в Сочи нашли американский самолет

Американский бомбардировщик времен ВОВ найден под Сочи в ходе поисков Ту-154.

Американский самолет "Бостон" Б-3 времен Великой Отечественной войны обнаружили в декабре в море в районе Сочи после крушения самолета Ту-154, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ходом поисковой операции.

По предварительным данным, самолет "Бостон" состоял на вооружении 63-го бомбардировочного авиаполка (63 БАП) и потерпел крушение при взлете с аэродрома Адлера 15 ноября 1942 года.

На поверхность со дна моря был поднят один из двигателей двухмотороного самолета, по маркировке которого удастся ужшкммт точно установить ее принадлежность, обстоятельства катастрофы и дальнейшую судьбу экипажа.

Дуглас А-20 Хэвок/ДБ-7 Бостон (Douglas A-20 Havoc/DB-7 Boston) - семейство самолетов, включавшее штурмовики, бомбардировщики, ночные тяжелые истребители, в годы войны они поставлялись в СССР по программе ленд-лиза.

Лайнер Ту-154 потерпел крушение 25 декабря 2016 года над акваторией Черного моря. На борту самолета находились 92 человека, из которых никто не выжил.