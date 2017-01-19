Биатлон сегодня, женщины, индивидуальная гонка, результаты 19.01.2017: золото - у Дальмайер (ВИДЕО)

19 января 2017 в Антхольце в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 состоялась женская индивидуальная гонка.

Биатлон, женщины, индивидуальная гонка 19 января 2017: золото у немки Дальмайер, россиянки - вне подиума

19 января 2017 года в итальянском Антхольце стартовал шестой этап Кубка мира по биатлону 2016-2017. Открыли соревновательную программу представительницы прекрасного пола, которые выступили в индивидуальной гонке на 15 км.

Победительницей гонки не смотря на два промаха, стала немецкая спортсменка Лаура Дельмайер.

На втором месте - француженка Анаис Шевалье. И замкнула тройку сильнейших представительница Италии Алексия Рунгалдьер.

Лучшая из россиян Ольга Подчуфарова имела хорошие шансы на подум до ужшкммт заключительного огневого рубежа, не имея в активе ни одного штрафного круга. Одна на заключительной "стойке" россиянка допустила сразу два промаха и в итоге показала только восьмой результат.

Биатлон сегодня, женщины, индивидуальная гонка 19.01.2017 Смотреть онлайн ВИДЕО

Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Антхольц, Италия Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км

1. Лаура Дальмайер (Германия) — 44.48,7 (2).

2. Анаис Шевалье (Франция) — +3,8 (1).

3. Алексия Рунгальдьер (Италия) — +46,0 (1).

4. Мари Дорен-Абер (Франция) — +55,0 (2).

5. Марен Хаммершмидт (Германия) — +1.16,2 (2).

6. Ванесса Хинц (Германия) — +1.19,1 (3).

7. Моника Хойниш (Польша) — +1.37,8 (3).

8. Ольга Подчуфарова (Россия) — +1.39,8 (2).

9. Франциска Хильдебранд (Германия) — +1.45,1 (3).

10. Лиза-Тереза Хаузер (Австрия) — +1.48,4 (2)…

12. Татьяна Акимова (Россия) — +2.14,5 (4)…

24. Екатерина Глазырина (Россия) — +4.04,0 (4).