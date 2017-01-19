Биатлон сегодня, женщины, индивидуальная гонка, результаты 19.01.2017: золото - у Дальмайер (ВИДЕО)
Опубликовано 19.01.17 17:23
19 января 2017 в Антхольце в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 состоялась женская индивидуальная гонка.
Биатлон, женщины, индивидуальная гонка 19 января 2017: золото у немки Дальмайер, россиянки - вне подиума
19 января 2017 года в итальянском Антхольце стартовал шестой этап Кубка мира по биатлону 2016-2017. Открыли соревновательную программу представительницы прекрасного пола, которые выступили в индивидуальной гонке на 15 км.
Победительницей гонки не смотря на два промаха, стала немецкая спортсменка Лаура Дельмайер.
На втором месте - француженка Анаис Шевалье. И замкнула тройку сильнейших представительница Италии Алексия Рунгалдьер.
Лучшая из россиян Ольга Подчуфарова имела хорошие шансы на подум до ужшкммт заключительного огневого рубежа, не имея в активе ни одного штрафного круга. Одна на заключительной "стойке" россиянка допустила сразу два промаха и в итоге показала только восьмой результат.
Биатлон сегодня, женщины, индивидуальная гонка 19.01.2017 Смотреть онлайн ВИДЕО
Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Антхольц, Италия Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км