Курс доллара на сегодня, 20 января 2017: доллар ниже 60 рублей продержится недолго - прогноз эксперта

Курс валют на сегодня, 20 января 2017: ЦБ РФ опустил курс евро и поднял курс доллара на 20 января 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 20 января 2017, ЦБ РФ

Установленный ЦБ РФ официальный курс евро на сегодня опустился на 4,49 копейки и составил 63,18 рубля, курс доллара на 20 января 2017, напротив, поднялся на 16,91 копейки - до 59,35 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на пятницу увеличилась по сравнению с предыдущим показателем на 7,28 копейки - до 61,07 рубля.

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По словам главы аналитического департамента УК "БК-Сбережения" Сергея Суверова, игроки на рынке давно ждали словесных ужшкммт интервенций властей, хотя чересчур резкого падения рубля на их фоне ожидать все же не стоит.. Такое заявление эксперт сделал на фоне заявлений вице-премьера России Игоря Шувалова о возможности покупки валюты финансовым регулятором РФ.

"На рынке давно этого заявления властей давно ждали — еще некоторое время назад глава Минфина Антон Силуанов заявил о том, что если доллар становится дешевле 60 рублей, соответственно, встает проблема конкурентоспособности российской экономики", — цитирует Суверова Regnum.

"Я думаю, что правительство и ЦБ просто не очень хотят, чтобы доллар становился дешевле 60 рублей. На рынке представляется, что эта точка является тем ориентиром, ниже которого власти не хотели бы, чтобы рубль укреплялся", — предположил он.

Аналитик считает, что в ближайшее время курс доллара стабилизируется в районе 60 рублей.

"Дальше будем ждать каких-тоновых заявлений от властей либо нового изменения рыночной ситуации", — сказал он.