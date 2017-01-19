В Тегеране в прямом эфире обрушилась высотка: погибли 30 пожарных (ФОТО, ВИДЕО)

19 января 2017 в Тегеране в 17-этажном здании начался пожар, после чего оно обрушилось в прямом эфире.

В столице Ирана вспыхнул пожар в многоэтажном здании Plasco, в результате чего здание обрушилось, передает AP. При этом погибли 30 пожарных, ранения получили 75 человек, среди которых — 45 пожарных. Перед обрушением здания они тушили пожар в течение нескольких часов, пишет "Коммерсантъ".

Сообщения о десятках жертв произошедшего в четверг в Тегеране пожара и обрушения многоэтажного здания преждевременны. Об этом заявил агентству ISNA официальный представитель столичной пожарной службы Джаляль Малеки, передает ТАСС.

По его словам, разбор завалов ужшкммт начался, однако пока не обнаружено ни одного погибшего. "Сообщения некоторых информационных ресурсов о 50 жертвах не соответствуют действительности", - подчеркнул Малеки. Он отметил, что 200 сотрудников пожарных служб были заняты на тушении вспыхнувшего в четверг утром в торговом центре "Пласко" пожара. Часть прибывших на место происшествия подразделений находилась внутри здания в момент его обрушения.

Иранские информагентства сообщают о десятках пропавших без вести, большинство из них - спасатели, а также двое журналистов и несколько владельцев торговых точек. Всего под завалами рухнувшего здания могут находиться до 100 человек. Поиск выживших ведется с помощью специально обученных собак.

На данный момент достоверно известно о 70 пострадавших, 47 из них получили медпомощь на месте, 23 человека были госпитализированы с диагнозом отравление продуктами горения.

В иранской столице создан штаб по ликвидации последствий ЧП, его возглавил мэр Тегерана Багер Галибаф. Автомобильное движение в центре города ограничено, наблюдается сильное задымление, сохраняется угроза повторного возгорания. Эвакуированы люди из находящихся рядом с местом происшествия зданий, в том числе из посольств Турции и Великобритании. Газоснабжение домов в районе инцидента отключено.