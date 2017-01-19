Ученые НАСА признали 2016 года самым жарким за всю историю

Всемирная метеорологическая организация признала 2016 год самым жарким за всю историю метеонаблюдений. ВМО отмечает увеличение концентрации углекислого газа и метана, а также негативное влияние повышения средней температуры океанической воды на коралловые рифы, передает ТАСС.
Как указано в предварительном анализе ВМО, 2016 год изобиловал экстремальными погодными явлениями, которые вызвали огромные социально-экономические потрясения и убытки. Рекордный прогрев океанов способствовал ужшкммт широкому распространению обесцвечивания коралловых рифов.
Ушедший год оказался экстремальным для климата Земли, "однако температура - это только часть истории", подчеркивает генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас. Он обратил внимание на то, что уровень содержания углекислого газа в атмосфере в 2016 году пробил психологическую отметку в 400 частей на миллион. Также фиксируется превышение нормы по метану.
Средняя температура земной поверхности была на 0,99 градуса (Цельсия) теплее, чем средний показатель в середине ХХ века. С конца же ХIХ века средняя температура поверхности Земли увеличилась на 1,1 градуса, отмечает РИА Новости.
Прошлый год, отмечают авторы доклада, продолжил тенденцию потепления и стал самым теплым в современной истории, продолжив аналогичные "достижения" последних двух лет.
Специалисты организации фиксируют ускорение прогрева Арктики и продолжающееся сокращение общей площади, покрытой льдом. Объем арктического морского льда оказался минимальным как в начале сезона таяния в марте, так и в разгар периода повторного замерзания в октябре-ноябре.
Финальный анализ ВМО по изменениям климата в 2016 году выйдет в марте.