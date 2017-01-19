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Ученые НАСА признали 2016 года самым жарким за всю историю

Опубликовано 19.01.17 14:24 Ученые НАСА признали 2016 года самым жарким за всю историю

В минувшем году среднегодовая температура на планете превысила среднее значение за XX век почти на один градус.

Всемирная метеорологическая организация признала 2016 год самым жарким за всю историю метеонаблюдений. ВМО отмечает увеличение концентрации углекислого газа и метана, а также негативное влияние повышения средней температуры океанической воды на коралловые рифы, передает ТАСС.

Как указано в предварительном анализе ВМО, 2016 год изобиловал экстремальными погодными явлениями, которые вызвали огромные социально-экономические потрясения и убытки. Рекордный прогрев океанов способствовал ужшкммт широкому распространению обесцвечивания коралловых рифов.

Ушедший год оказался экстремальным для климата Земли, "однако температура - это только часть истории", подчеркивает генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас. Он обратил внимание на то, что уровень содержания углекислого газа в атмосфере в 2016 году пробил психологическую отметку в 400 частей на миллион. Также фиксируется превышение нормы по метану.

Средняя температура земной поверхности была на 0,99 градуса (Цельсия) теплее, чем средний показатель в середине ХХ века. С конца же ХIХ века средняя температура поверхности Земли увеличилась на 1,1 градуса, отмечает РИА Новости.

Прошлый год, отмечают авторы доклада, продолжил тенденцию потепления и стал самым теплым в современной истории, продолжив аналогичные "достижения" последних двух лет.

Специалисты организации фиксируют ускорение прогрева Арктики и продолжающееся сокращение общей площади, покрытой льдом.  Объем арктического морского льда оказался минимальным как в начале сезона таяния в марте, так и в разгар периода повторного замерзания в октябре-ноябре.

Финальный анализ ВМО по изменениям климата в 2016 году выйдет в марте.
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