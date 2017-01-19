Ученые назвали главную причину преждевременного старения женщин

Американские ученые заявили, что знают причину раннего старения женщин.

Малоподвижный образ жизни ускоряет старение клеток на генетическом уровне и сокращает продолжительность жизни, считают ученые из университета Калифорнии (Сан-Диего, США). Статья опубликована в American Journal of Epidemiology. Выдержки из нее приводит ИА REGNUM.

Группа ученых провела исследование здоровья почти 1,5 тыс. пожилых женщин, возраст которых составлял на момент исследования от 64 до 95 лет.

Выяснилось, что теломеры (концевые участки хромосом, защищающие ДНК от повреждений. Они становятся короче при каждом делении ужшкммт клетки) у женщин, которые вели сидячий образ жизни, была в среднем на 170 «букв» короче нормы.

Женщины, сидевшие около 10-13 часов в день, имели теломеры, которые были в среднем на 170 "букв" короче нормы. Соответственно, они были почти на 9 лет старше в биологическом плане, чем их сверстницы, которые вели более активный образ жизни, отмечает РИА Новости.

С другой стороны, на этот процесс еще сильнее влияют физические упражнения – всего 30 минут зарядки было достаточно для того, чтобы теломеры "сидячих" женщин сокращались с той же скоростью, что и "хвосты" хромосом у более активных участниц эксперимента.