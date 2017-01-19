Повышение пенсии в 2017 году пенсионерам по старости, последние новости: стало известно на сколько повысят пенсии с 1 февраля

Индексация пенсии в 2017 году в России, последние новости: уже в следующем месяце неработающим пенсионерам повысят пенсию.

Индексация пенсий в 2017 году по старости, последние новости сегодня: повышение пенсий неработающим пенсионерам в России проведут 1 февраля 2017

Повышение пенсий неработающим пенсионерам в России будет проведено 1 февраля 2017 года. Индексация составит 5,4%. Кроме того, с апреля пенсии будут повышены еще на 0,4%. Таким образом, суммарно пенсия для неработающих пенсионеров в 2017 году будет повышена на 5,8%. В численном выражении средняя пенсия по России составит 13700 рублей, что на 500 рублей ужшкммт выше по сравнению с прошлым годом.

Как известно, индексация пенсий работающим пенсионерам была отменена, поэтому эта категория граждан получит прибавку позже и один раз, причем пока неизвестно, в каком именно размере. Однако следует отметить, что ранее эта статья расхода бюджета была заморожена до 2020 года.

В свою очередь, социальные выплаты в 2017 году также будут повышены. Так, в апреле 2017 года будет проведена индексация в размере 2,4%, а военные пенсионеры в 2017 году получат прибавки к пенсии в размере 2,5%, хотя произойдет это не раньше октября.