Биатлон сегодня 19.01.2017, женщины, индивидульная гонка: онлайн трансляция, где смотреть (ВИДЕО)

Биатлон: 19 января 2017 в итальянском Антхольце стартует шестой этап Кубка мира 2016-2017.

В итальянском Антхольце 19 января 2017 года открывается шестой этап Кубка мира по биатлону 2016-2017. В этот день в 16:15 мск на старт выйдут "стреляющие лыжницы" для участия в индивидуальной гонке на 15 км.

Биатлон, женщины, индивидуальная гонка 19 января 2017: смотреть онлайн, трансляция по какому каналу?

Как писал ранее TopNews, в прямом эфире трансляцию женской индивидуальной гонки по биатлону 19 января 2017 покажет "Матч ТВ", а онлайн-трансляция будет доступна в Сети. Начало в 16:05 мск.

Биатлон сегодня 19.01.2017, индивидуальная гонка, женщины. Смотреть онлайн. Прямая трансляция ВИДЕО

Биталон сегодня: состав ужшкммт женской сборной России на индивидуальную гонку 19 января 2017

На индивидуальную гонку по биатлону у женщин 19 января 2017 заявлено 100 участниц, среди которых пять россиянок.

Так, под 10-м номером стартует Екатерина Глазырина, 40-й со старта уйдет Ирина Услугина, Татьяна Акимова побежит 49-й, Ольге Подчуфаровой достался 55-й номер, а Ульяна Кайшева получила один из последних стартовых номеров - 93-й.