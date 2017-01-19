 
TOP 10

1 Анекдоты о чукчах и ФОТО НЛО: СМИ изучили рассекреченные архивы ЦРУ

2 В Мексике ученик школы на уроке расстрелял учительницу и трех одноклассников (ВИДЕО)

3 Кадыров рассказал о поимке мошенников. имитировавших его голос по телефону

4 Стамбульский террорист рассказал о своей изначальной цели

5 Кузен Джорджа Майкла рассказал СМИ об истинных причинах смерти певца

6 Землетрясение в Италии: лавина накрыла отель с туристами, есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО)

7 В Испании по запросу ФБР задержан российский программист

8 Технический директор FIFA предложил изменить основные правила футбола

9 США: пенсии россиян пошли на оплату хакеров за кибератаки

10 Православный телефон за 1,5 мнл рублей шокировал пользователей соцсетей (ФОТО)

Новости наших партнеров

Биатлон сегодня 19.01.2017, женщины, индивидульная гонка: онлайн трансляция, где смотреть (ВИДЕО)

Опубликовано 19.01.17 12:54 Биатлон сегодня 19.01.2017, женщины, индивидульная гонка: онлайн трансляция, где смотреть (ВИДЕО)

Биатлон: 19 января 2017 в итальянском Антхольце стартует шестой этап Кубка мира 2016-2017.

В итальянском Антхольце 19 января 2017 года открывается шестой этап Кубка мира по биатлону 2016-2017. В этот день в 16:15 мск на старт выйдут "стреляющие лыжницы" для участия в индивидуальной гонке на 15 км. 

Биатлон, женщины, индивидуальная гонка 19 января 2017: смотреть онлайн, трансляция по какому каналу?

Как писал ранее TopNews, в прямом эфире трансляцию женской индивидуальной гонки по биатлону 19 января 2017 покажет "Матч ТВ", а онлайн-трансляция будет доступна в Сети. Начало в 16:05 мск.

Биатлон сегодня 19.01.2017, индивидуальная гонка, женщины. Смотреть онлайн. Прямая трансляция ВИДЕО

Биталон сегодня: состав ужшкммт женской сборной России на индивидуальную гонку 19 января 2017

На индивидуальную гонку по биатлону у женщин 19 января 2017 заявлено 100 участниц, среди которых пять россиянок.

Так, под 10-м номером стартует Екатерина Глазырина, 40-й со старта уйдет Ирина Услугина, Татьяна Акимова побежит 49-й,  Ольге Подчуфаровой достался 55-й номер, а Ульяна Кайшева получила один из последних стартовых номеров - 93-й.
Другие материалы по этой теме

170 биатлонистов потребовали принять "решительные меры" в отношении сборной РФ

В пасьюте на этапе КМ по биатлону победила финка Мякяряйнен (ВИДЕО)

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга