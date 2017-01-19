Кузен Джорджа Майкла рассказал СМИ об истинных причинах смерти певца

Родственник покойного певца рассказал о том, что могло послужить причиной смерти известного артиста.

СМИ продолжают выяснять подробности гибели 25 декабря прошлого года известного британского певца Джорджа Майкла. Как писал TopNews, артист был найден мертвым в своей постели.

На этот раз кузен покойной звезды Андрос Георгиу, одно время работавший с братом, заявил, что о сознательном самоубийстве Джорджа Майкла речи не идет. По словам Андроса, в последние годы певец пристрастился к кокаину, и его смерть могла стать результатом "случайной передозировки" запрещенных веществ ужшкммт вперемешку с алкоголем и антидепрессантами.

Как пишет "Российская Газета", брат певца категорически отверг звучавшую ранее версию о героиновой зависимости музыканта.

"Думаю, он чересчур много принял алкоголя, смешав антидепрессанты и другие препараты. После чего его сердце просто перестало биться", - сказал Георгиу.

Отметим, что на данный момент нет точных данных о причинах смерти Джорджа Майкла. При этом полиция указала на "неубедительность" имеющихся некропсических данных, результаты которых еще предстоит уточнять. По сведениям зарубежных источников, смерть артиста пока рассматривается как "невыясненная, но не вызывающая подозрений".