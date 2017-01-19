Конституционный суд: Россия может не выплачивать акционерам ЮКОСа 1,9 млрд евро

Конституционный суд РФ принял решение разрешить России не выплачивать экс-акционерам ЮКОСа компенсацию, которую обязал выплатить в 2014 году Европейский суд по правам человека.

Конституционный суд разрешил не выплачивать экс-акционерам ЮКОСа 1,9 миллиарда евро компенсации, присужденной им Европейским судом по правам человека, передает РИА Новости.

"Россия вправе отступить от наложенных на нее обязанностей, если это единственный способ не нарушить Конституцию", — говорится в решении, которое оглашает глава КС Валерий Зорькин.

КС признал, что решение ЕСПЧ не соответствует нормам российской Конституции, таким образом, исполнение его невозможно. Как считает судья, выплата акционерам компании беспрецедентной суммы ужшкммт из бюджетной системы, которая не получала от нее огромные налоговые платежи, необходимые для выполнения публичных обязательств перед гражданами России, противоречит конституционным принципам равенства и справедливости.

При этом Россия вправе добровольно произвести выплаты бывшим акционерам ЮКОСа, пострадавшим от неправомерных действий менеджмента компании, сказано в постановлении. В счет выплат могут пойти средства ЮКОСа на зарубежных счетах, но не должны затрагиваться средства бюджета и имущество России.

КС также отметил, что взаимоотношения российского и европейского законодательства должны быть не субординационными, а строиться в форме диалога. Зорькин признал европейскую систему защиты прав человека фундаментальной и в связи с этим призвал найти компромисс в сложившейся ситуации.

Пресс-Секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение суда, подчеркнул, что Россия продолжит отстаивать свои интересы.

В июле 2014 года ЕСПЧ признал нарушенными права акционеров ЮКОСа и потребовал выплатить им почти €1,8 млрд в качестве компенсации. Согласно решению Европейского суда, российские власти незаконно предъявили налоговые претензии к ЮКОСу, пропустив сроки давности, которые составляли всего три года. Страсбургский суд указывал, что налоги не были выплачены в полной мере, согласно материалам дела, в 2000-м и начале 2001 года, претензии к компании Михаила Ходорковского возникли только в 2004 году. Последующий судебный процесс повлек банкротство компании и переход ее активов к «Роснефти», напоминает РБК.

Согласно решению, власти допустили ограничение прав ЮКОСа в отношении справедливого суда в рамках процесса по налоговым платежам за 2000 год: юристам ЮКОСа не было предоставлено достаточно времени, чтобы ознакомиться с материалами дела в первой инстанции (на изучение 43 тыс. страниц у стороны защиты было всего четыре дня). В остальных судебных процессах по «делу ЮКОСа» ЕСПЧ процессуальных нарушений не выявил.

Сумма в размере €1,8 млрд сложилась из компенсации за штрафы, которые министерство по налогам и сборам наложило на ЮКОС в 2000-м и 2001-м годах в результате налоговой проверки, а также возврата части семипроцентного исполнительского сбора, который был взыскан с компании.