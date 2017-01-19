США: пенсии россиян пошли на оплату хакеров за кибератаки

ФБР США и пять других правоохранительных и разведывательных ведомств пытались найти источники финансирования кибератак.

​ ФБР и пять других американских правоохранительных служб изучают, мог ли избранный президент Дональд Трамп получать деньги из России. Ведомства предполагают, что Кремль финансировал избирательную кампанию республиканца через пенсии, которые выплачиваются россиянам, проживающим в США, пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на портал McClatchy и два анонимных источника.

В расследовании, помимо ФБР, принимают участие ЦРУ, Агентство национальной безопасности, Министерства юстиции и финансов, а также офис директора национальной разведки. Эти ведомства "на ужшкммт протяжении месяцев проводили расследование попыток России повлиять на выборы в ноябре, включая вопрос о том, могли ли деньги из Кремля скрытно помочь избранному президенту Дональду Трампу".

Американские разведывательные службы предполагают, что деньги, в частности, могли быть переведены через систему, осуществляющую выплаты пенсионерам, имеющим российское гражданство и проживающим в США. Эти средства якобы могли использоваться для "оплаты услуг хакеров", которые украли письма демократов, либо были переведены посредникам, которые и расплатились с киберпреступниками.

McClatchy не уточняет, добились ли спецслужбы США прогресса в расследовании. Издание сообщает, что не получило от переходного штаба Трампа ответ на просьбу прокомментировать эти сведения, отмечает ТАСС.

Спекуляции относительно хакеров, действующих якобы по указке России, регулярно появляются в американских СМИ в последние месяцы. В июле на сайте организации WikiLeaks была опубликована электронная корреспонденция, похищенная некими лицами из систем Национального комитета Демократической партии. Окружение Клинтон утверждало, что к взлому имеют отношение российские хакеры. В Кремле причастность Москвы к кибератакам неоднократно отрицали.