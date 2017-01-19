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Технический директор FIFA предложил изменить основные правила футбола

Опубликовано 19.01.17 11:40 Технический директор FIFA предложил изменить основные правила футбола

Марко ван Бастен выступил с инициативой о внесении ряда изменений в футбольные правила.

По мнению технического директора FIFA Марко ван Бастена, в действующие футбольные правила следует внести ряд изменений. В частности он выступил за отмену офсайдов и желтых карточек

Как сообщает РБК, вслед за увеличением числа участников финальных турниров чемпионатов мира до 48 команд FIFA может к ЧМ-2026 внести несколько изменений в правила футбола. По мнению Марко ван Бастена, предложенные им новшества призваны сделать футбол ужшкммт более зрелищным.

Так, одним из предложений бывшего нападающего "Аякса", "Милана" и сборной Голландии стала отмена положения "вне игры". Он считает, что без офсайдов игра станет более привлекательной, а у команд появится множество новых вариантов при розыгрыше штрафных ударов.

"Мне было бы очень интересно посмотреть на футбол без офсайдов. Правда мне кажется, что многие не поддержат это предложение. Сейчас футбол, с моей точки зрения, все больше напоминает гандбол. Девять полевых игроков и вратарь делают свою штрафную неприступной крепостью. Преодолеть эту стену всегда очень трудно. Все команды используют одну и ту же тактику с надежной игрой в обороне", - сказал ван Бастен.

Он уверен, что без офсайдов нападающие могли бы располагаться за спинами защитников, а с другой стороны, в случае, если игроки обороны будут отходить назад, то у атакующих футболистов появится больше возможностей для дальних ударов.

"В любом случае игра станет интереснее, будет больше голов. Именно за этим на стадион приходят болельщики. Например, в хоккее на траве офсайды уже отменили, и никто не жалуется", — отметил он.

Кроме того, голландец предложил ввести буллиты вместо дополнительного времени и послематчевых пенальти. Суть предложения состоит в том, чтобы игроки получали мяч в 25 метрах от ворот. При этом на исполнение буллита предлагается выделять восемь секунд, а вратарю запретят покидать пределы штрафной. После того, как голкипер коснется мяча, у игрока не будет возможности добить его в ворота, и у каждой из команд будет по пять попыток.

"Это будет увлекательно для зрителей и интересно для футболистов. Эта идея предоставляет игрокам множество новых возможностей. Можно демонстрировать дриблинг, бить, выжидать. В ходе матча таких ситуаций не встречается", — уверен технический директор FIFA.

Вместо желтых карточек ван Бастен предложил наказывать футболистов за фолы удалением с поля на определенное количество минут.

"Футболисты этого очень боятся. Играть вдесятером против 11 соперников не так-то просто. Не говоря уже об игре вдевятером или ввосьмером", — сказал голландец.

Также ван Бастен хотел бы, чтобы команды не имели возможности тянуть время в последние десять минут матча. Для этого он предложил начиная с 80-й минуты запретить держать мяч в статичном положении более десяти секунд, что не позволит наставникам проводить долгие тактические замены и задерживать пробитие штрафных.

"Болельщики хотят видеть зрелище, голы и борьбу двух команд. Тактические замены, долгое исполнение штрафных и выход врачей на поле отнимают у футбола много времени. Сейчас команды не стесняются откровенно тянуть время, чтобы сохранить преимущество в счете", — сказал специалист.

Еще одним предложением является введение пяти разрешенных фолов, как в баскетболе: игрок, нарушивший правила в шестой раз, покинет поле.
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