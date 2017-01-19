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10 Валуев спрогнозировал цепную реакцию после отказа Шубенкова от российского флага

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Валуев спрогнозировал цепную реакцию после отказа Шубенкова от российского флага

Опубликовано 19.01.17 11:22 Валуев спрогнозировал цепную реакцию после отказа Шубенкова от российского флага

Также поступок легкоатлета прокомментировала Светлана Журова.

По словам боксера-тяжеловеса и депутата Госдумы Николая Валуева, решение российского легкоатлета Сергея Шубенкова, планирующего выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом, может повлечь за собой цепную реакцию среди других спортсменов в нашей стране.

"Каждый спортсмен так или иначе будет смотреть, осуждает общество переход под нейтральный флаг или нет, мониторить ситуацию. Но самая главная опасность во ужшкммт всем этом — моральная неустойчивость возможных последователей Шубенкова", - заявил он в интервью НСН.

Также решение Шубенкова прокомментировала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы РФ Светлана Журова. По ее словам, теперь многие будут обвинять спортсмена в предательстве.

"Я не знаю, была ли это спланированная на Западе акция, чтобы в итоге наши спортсмены начали так поступать, потому что некуда будет деваться", — сказала она.

Как писал TopNews, ранее сообщалось, что чемпион мира 2015 года в беге с барьерами Сергей Шубенков подал документы в IAAF для участия в соревнованиях под нейтральным флагом.
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