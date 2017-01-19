Гневное письмо «журналистов Белого дома» Трампу оказалось фейком

На самом деле написано не коллективом журналистов, а одним человеком.

Как накануне писал Topnews, Американские журналисты от лица пресс-пула Белого дома направили избранному президенту США Дональду Трампу открытое письмо, в котором раскритиковали позицию будущего главы государства по вопросам взаимодействия со СМИ, а также установили правила работы корреспондентов в США. Также журналисты раскритиковали методы работы политика с прессой. Отмечается, что недовольство СМИ вызвали резкие высказывания Трампа о СМИ в Twitter, а также запрет отдельным ужшкммт изданиям освещать его работу.

Однако выяснилось, что открытое письмо, якобы адресованное избранному президенту США Дональду Трампу от имени журналистов, входящих в «пресс-пул Белого дома», на самом деле написано одним человеком, который не входит в пресс-пул, и опубликовано в издании факультета журналистики Колумбийского университета. На это указал MediaLeaks.

Статья под заголовком «Наши правила, а не ваши. Открытое письмо журналистов Белого дома Дональду Трампу» вышла на сайте «Медуза» в среду 18 января. Текст представляет собой перевод публикации на сайте Columbia Journalism Review, с предисловием от редакции «Медузы». На перевод сослались и процитировали его многие другие издания, в фейсбуке ссылкой на статью поделились несколько тысяч человек. В заголовках и репостах текст обсуждался именно как коллективное письмо журналистов.

Однако фактические обстоятельства появления статьи не соответствуют написанному в заголовке. Автор письма — единственный журналист, который при этом не работает в пресс-пуле Белого дома, его издание не аккредитуется на пресс-конференциях и является сайтом выходящего дважды в год журнала, издаваемого факультетом журналистики Колумбийского университета.

На это обратил внимание специальный корреспондент «Ленты.ру» Юрий Васильев. Вскоре после публикации поста Юрия Васильева «Медуза» изменила заголовок: вместо «письмо журналистов» стало «письмо от лица журналистов». Опровержения или пояснения к этой правке со стороны издания не последовало.