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YouTube ВИДЕО шокирующего расстрела на уроке в школе Мексики появилось в Сети

Опубликовано 19.01.17 10:11 YouTube ВИДЕО шокирующего расстрела на уроке в школе Мексики появилось в Сети

На Ютуб ВИДЕО запечатлено, как ученик школы расправился с учительницей и тремя одноклассниками.

Накануне утром в школе мексиканского города Монтеррей, штат Нуэво-Леон, один из учеников отрыл стрельбу прямо на занятиях. Как пишут местные издания, в итоге трое одноклассников преступника и его учительница получили ранения. Сразу после атаки злоумышленник застрелился.

Стрельбу устроил 15-летний учащийся частной элитной школы Colegio Americano del Noreste Федерико Гевара Элизондо. Пока что правоохранители затрудняются назвать мотивы его поступка, но представитель региональных ужшкммт властей Альдо Фаски предположил, что у подростка могли наблюдаться проблемы с психикой из-за чего он даже проходил курс лечения.

Пострадавшими от рук несовершеннолетнего злоумышленника являются: 27-летняя учительница химии Сесилия Кристина Солис, два 15-летних ученика и один 14-летний. В критическом состоянии находятся трое раненых,  в том числе преподавательница.

Судя по опубликованному Ютуб ВИДЕО, стрельба началась в тот момент, когда учительница начала собирать письменные работы у своих учеников. На тот момент в классе находилось почти два десятка школьников. 

YouTube ВИДЕО стрельбы в школе Мексики

Глава штата Нуэво-Леон Джейми Родригес поручил прокуратуре провести расследование в связи с утечкой видеозаписи кровавого нападения в школе, а следователи намерены установить, откуда у Гевара Элизондо взялось оружие.
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