 
TOP 10

1 Кадыров рассказал о поимке мошенников. имитировавших его голос по телефону

2 Анекдоты о чукчах и ФОТО НЛО: СМИ изучили рассекреченные архивы ЦРУ

3 В Испании по запросу ФБР задержан российский программист

4 На Сахалине пациентке выплатят 1,3 млн рублей за удаление здоровой почки

5 Эксперты рассказали, что поддержит рубль в ближайшее время

6 На Урале 40 человек пострадали после спуска по ледяной горке, возбуждено дело

7 Захарова извинилась перед "Голосом Америки" и объяснила "бесконечный троллинг" МИД РФ

8 Глава КНР рассказал о новой политике Китая в отношении США и России

9 «Стремился к конструктивным отношениям с Россией»: Обама провел последнюю пресс-конференцию (ВИДЕО)

10 Опубликовано письмо Януковича к Путину с просьбой ввести войска на Украину (ФОТО)

Новости наших партнеров

Биатлон сегодня 19.01.2017, индивидуальная гонка, женщины: смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Опубликовано 19.01.17 10:07 Биатлон сегодня 19.01.2017, индивидуальная гонка, женщины: смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

19 января 2017 года в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 в Антхольце пройдет женская индивидуальная гонка.

19 января 2017 года в итальянском Антхольце открывается шестой этап Кубка мира по биатлону 2016-2017, и первым заездом в программе соревнований станет женская индивидуальная гонка на 15 км. Начало в 16:15 мск.

Биатлон, женщины, индивидуальная гонка 19 января 2017: онлайн трансляция, смотреть по какому каналу?

В прямом эфире трансляцию женской индивидуальной гонки по биатлону 19 января 2017 покажет "Матч ТВ", а трансляция онлайн будет доступна в Сети. Начало в 16:05 мск.

Биатлон 2017, женщины, индивидуальная гонка 19 января 2017: перед гонкой этапа КМ в Антхольце 

Ранее россиянки участвовали ужшкммт в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира по биатлону 2016-2017 в Эстерсунде. Лучшее время среди наших соотечественниц показала Екатерина Глазырина, пришедшая к финишу шестой.

Победила в той гонке представительница Германии Лаура Дальмайер, второе место заняла француженка Анаи Бескон, а Дарья Юркевич из Белоруссии замкнула тройку лидеров.

Биатлон сегодня 19.01.2017, индивидуальная гонка, женщины. Смотреть онлайн. Прямая трансляция ВИДЕО
Другие материалы по этой теме

Россиянки выступят в гонке преследования на этапе КМ по биатлону

170 биатлонистов потребовали принять "решительные меры" в отношении сборной РФ

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга