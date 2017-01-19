Биатлон сегодня 19.01.2017, индивидуальная гонка, женщины: смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

19 января 2017 года в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 в Антхольце пройдет женская индивидуальная гонка.

19 января 2017 года в итальянском Антхольце открывается шестой этап Кубка мира по биатлону 2016-2017, и первым заездом в программе соревнований станет женская индивидуальная гонка на 15 км. Начало в 16:15 мск.

Биатлон, женщины, индивидуальная гонка 19 января 2017: онлайн трансляция, смотреть по какому каналу?

В прямом эфире трансляцию женской индивидуальной гонки по биатлону 19 января 2017 покажет "Матч ТВ", а трансляция онлайн будет доступна в Сети. Начало в 16:05 мск.

Биатлон 2017, женщины, индивидуальная гонка 19 января 2017: перед гонкой этапа КМ в Антхольце

Ранее россиянки участвовали ужшкммт в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира по биатлону 2016-2017 в Эстерсунде. Лучшее время среди наших соотечественниц показала Екатерина Глазырина, пришедшая к финишу шестой.

Победила в той гонке представительница Германии Лаура Дальмайер, второе место заняла француженка Анаи Бескон, а Дарья Юркевич из Белоруссии замкнула тройку лидеров.

Биатлон сегодня 19.01.2017, индивидуальная гонка, женщины. Смотреть онлайн. Прямая трансляция ВИДЕО