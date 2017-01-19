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На Урале 40 человек пострадали после спуска по ледяной горке, возбуждено дело

Опубликовано 19.01.17 10:01 На Урале 40 человек пострадали после спуска по ледяной горке, возбуждено дело

СК возбудил дело о травмировании более 40 человек в ледяном городке Серова.

Следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования 40 человек в Серове (Свердловская область) — они пострадали при катании на ледяной горке, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на региональный главк СКР.

Ледяной городок был построен около Дворца культуры металлургов. По версии следствия, травмы с конца декабря 2016 по начало января 2017 года получили более 40 жителей города, в том числе несовершеннолетние.

Они пострадали при катании с горки. Дело ужшкммт возбуждено по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» УК РФ. В ходе расследования устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших, а также проводятся допросы и анализ документации.

Согласно информации, появившейся в СМИ, одна из ледяных горок оказалась залита с нарушением правил безопасности, и это привело к тому, что во время спуска с нее люди получили переломы, ушибы и сотрясения головного мозга, уточняет ТАСС.

В начале января комиссия в составе представителей городской администрации обследовала горку. Было установлено, что скат находится в удовлетворительном состоянии. Также отмечено, что за его надлежащим состоянием постоянно следят строители зимнего городка.
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