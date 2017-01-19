Глава КНР рассказал о новой политике Китая в отношении США и России

Председатель КНР Си Цзиньпин рассказал о целях Китая в отношении США и России.

Китай будет строить новый режим отношений с США, а также всестороннее стратегическое сотрудничество с Россией. Об этом на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем и председателем Генеральной ассамблеи ООН Питером Томпсоном в женевском Дворце наций 18 января заявил председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает Лайф.

По его словам, Китай будет стремиться создать рамки отношений с крупными державами, для которых характерны общая стабильность и сбалансированный рост.

Говоря об отношениях с Россией, Си Цзиньпин подчеркнул, что КНР намерен ужшкммт поддерживать с РФ всеобъемлющее "стратегическое партнёрство и координацию".

С США Китай "будет стремиться построить новую модель" отношений, с Европой займётся партнёрством для роста и реформ, с государствами БРИКС — во имя единства и сотрудничества, уточнил председатель КНР.

"Мультилатерализм - это эффективный путь для сохранения мира и содействия развитию", - резюмировал глава КНР, и заверил собеседников в том, что его страна "будет твердо поддерживать международную систему с ООН в качестве ее сердцевины", отмечает "РГ".

Китайский лидер также отметил, что он выступает за полное запрещение и уничтожение ядерного оружия в мире. "Ядерные вооружения должны быть полностью запрещены и уничтожены", - цитирует агентство ТАСС слова Си Цзиньпина.