Захарова извинилась перед "Голосом Америки" и объяснила "бесконечный троллинг" МИД РФ

Также Мария Захарова рассказала о последней попытке вербовки дипломата из РФ в США.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова принесла свои извинения журналисту «Голоса Америки» Даниле Гальперовичу, которого глава МИДа Сергей Лавров публично обвинил во вранье.

В своем блоге в FacebookГальперович привел высказывание о нем Лаврова, попавшие в СМИ: министр процитировал слова из статьи Гальперовича, в которой он утверждал, что никто из российских политиков и должностных лиц, традиционно комментирующих международную ситуацию, не высказался о заявлениях главы разведки США о причастности России к хакерским атакам ужшкммт на эту страну.

По утверждению Лаврова, статья была выпущена 9 января: «Вот такую правду несет «Голос Америки». Хотя, на самом деле, в данном случае он врет, потому что к тому времени, когда он делал подобные заявления — г-н Гальперович — выступили и г-н Песков, и г-жа Захарова, и представители комитетов по иностранным делам».

Более того, Лавров назвал информацию «Голоса Америки» «туфтой», добавив, что ресурс финансируется Госдепом.

"Уважаемый Данила, я приношу извинения за ошибку: статья Вами написана 6 января, а не 9 января. Хотела бы отметить , что к моменту написания Вами статьи все перечисленные многократно комментировали обвинения американской администрации в "российских хакерских атаках". Вы эти цитаты не привели, за комментарием доклада не обращались (в МИД не обращались точно). Вы также не внесли изменения в текст тогда , когда в течение нескольких часов после его написания появились комментарии непосредственно доклада. В самом тексте до сих пор отсутствуют ссылки на заявления российской стороны. Вы также не сочли целесообразным подготовить и опубликовать дополнительный материал на затронутую Вами тему, когда было очевидно, что Ваше предположение, высказанное в статье , не подтвердилось. Всё это, мягко говоря, непрофессионально, необъективно и может ввести аудиторию в заблуждение. Но, ещё раз подчеркиваю, ошибка есть ошибка, и за неё приношу Вам извинения", - написала на это Захарова.

Также Мария Захарова ответила на обвинения журналиста Антона Красовского в том, что ведомство превратилось в «министерство троллинга» в отношении США.

На своей странице в Facebook Захарова заявила, что ведомству надоело комментировать выступления американцев, но молчать тоже невозможно, потому что большинство обвиняющих речей обращены к России. В связи с этим она привела в пример высказывания постпреда США при ООН Саманты Пауэр.

«Уже давно как заклинание повторяем «горшочек не вари», но каждый день упорно штурмуют информационные скалы Макфолы, Пауэры, Маккейны и прыгают с них вниз, превращаясь в информповоды для сотен тысяч СМИ», - написала Захарова.

Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что буквально за несколько дней до ухода администрации Барака Обамы американскими спецслужбами в Вашингтоне была предпринята попытка завербовать сотрудника российского дипкорпуса в США, пишет РИА Новости.

"То, что рассказал накануне Сергей Лавров (о случаях вербовки российских дипломатов) — это небольшая часть того, с чем мы сталкивались. Один из последних вербовочных подходов был осуществлен 14 января. То есть представляете, команда (Обамы) вот-вот уже уходит, она сейчас должна заниматься передачей дел новому президенту, новой команде, и, несмотря на это, все методы, которые были использованы в отношении России, они только набирают обороты", — сказала она в эфире телеканала "Россия 1".

По словам Захаровой "вербовочный подход осуществлялся в Вашингтоне".