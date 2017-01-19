Кадыров рассказал о поимке мошенников, имитировавших его голос по телефону (ВИДЕО)

По словам главы Чечни, злоумышленники вымогали деньги от его имени.

Чеченский лидер Рамзан Кадыров рассказал в своем "Инстаграм" о поимке выходцев из его республики, вымогавших деньги от его имени.

По словам главы Чечни, информация о мошенниках попала к нему после обращения в полицию предпринимателя Зубайра Зайнадиева из Сургута. Коммерсант пожаловался на телефонные звонки от имени Кадырова, во время которых преступники требовали отдать деньги и автомобиль в пользу, якобы, фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

Как пояснил Рамзан Кадыров, эта информация заинтересовала ужшкммт местные власти, и мошенники были найдены. Ими оказались проживавшие в Сургуте выходцы из Чечни Зелимхан Хасимиков и Саид Геримсултанов. При этом Хасимиков признался, что в преступных целях имитировал голос Кадырова.

После поимки злоумышленники активно отрицали преступный замысел, называя все произошедшее шуткой. Однако Кадыров назвал произошедшее вопиющим случаем и подчеркнул, что представители фонда никогда ни у кого не просили денег.

"Злоумышленники пытались опорочить репутацию РОФ и рода Кадыровых, но это у них не получилось, потому что люди знают, как мы относимся к своему народу, к чести и совести", — отметил он.