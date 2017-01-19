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Анекдоты о чукчах и ФОТО НЛО: СМИ изучили рассекреченные архивы ЦРУ

Опубликовано 19.01.17 08:49 Анекдоты о чукчах и ФОТО НЛО: СМИ изучили рассекреченные архивы ЦРУ

Огромные архивы ЦРУ содержат информацию о самых разных явлениях.

Как писал TopNews, накануне ЦРУ опубликовало 3 миллионов страниц рассекреченных документов о своей деятельности за 50 лет работы. Журналисты тут же принялись изучать уникальный архив. Среди многообразия информации о самых разных явлениях был обнаружен файл с подборкой переведенных на английский язык советских анекдотов.

Судя по всему, документ советскими анекдотами готовился для заместителя директора ЦРУ. Кроме юмористических зарисовок, высмеивающих советский образ ужшкммт жизни, в файле, составляющем всего две страницы, нет больше ничего. Примечательно, что в подборку даже попал анекдот про стереотипного чукчу.

"Чукчу спрашивают, что бы он сделал, если бы Советский Союз открыл свои границы. "Я бы забрался на самое высокое дерево", — отвечает он. Когда его спросили почему, он ответил: "Чтобы меня не затоптала убегающая толпа!". Тогда у него спросили, что бы он сделал, если бы была открыта граница США. "Я бы забрался на самое высокое дерево", — ответил он — "Чтобы увидеть первого придурка, который сюда придет!".

Также в попавших в документ анекдотах высмеиваются советские лидеры.

"Поезд, на котором едут Ленин, Сталин, Хрущев, Брежнев и Горбачев внезапно останавливается, когда заканчиваются пути. Каждый вождь применяет свой собственный, уникальный подход. Ленин собирает крестьян и рабочих в округе и убеждает их построить больше путей. Сталин расстреливает работников поезда, когда тот продолжает стоять на месте. Хрущев реабилитирует расстрелянных работников и приказывает разбирать пути сзади поезда и перекладывать их по ходу движения. Брежнев опускает занавески и качается взад и вперед, делая вид, что поезд все еще движется. А Горбачев созывает митинг перед локомотивом и запускает кричалку: "Нет путей! Нет путей! Нет путей!".

"Иванов: Дайте мне пожалуйста медицинский пример Перестройки.
Сидоров: (Думает) Как насчет менопаузы?".

Остальные анекдоты носят схожий характер. Точный год создания подборки неизвестен, однако отмечается, что часть из них претерпела некоторые изменения или была изначально упрощена  для перевода на английский язык.

Кроме того, из опубликованных материалов ЦРУ следует, что американская разведка отслеживала публикации в СМИ и профильной литературе, в которых упоминалось возможное появление инопланетян. При этом в материалах содержатся фотографии загадочных объектов и приводится их анализ.
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