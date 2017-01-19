В Испании по запросу ФБР задержан российский программист

Станислав Лисов подозревается в причастности к хакерским атакам.

Полиция Испании задержала в Барселоне по запросу ФБР и Интерпола российского программиста, подозреваемого в причастности к хакерским атакам.

Как сообщает RT со ссылкой на супругу задержанного, житель Таганрога Станислава Лисова взяли под стражу в Барселоне еще 13 января. По словам его супруги, мужчина работает программистом и занимается поддержкой и разработкой сайтов. В Испанию он прилетел в отпуск.

"Когда мы выходили из автомобиля, подошли два полицейских, показали значок и сообщили, что задерживают ужшкммт мужа. Полицейские-испанцы сказали, что задержание было по запросу ФБР и Интерпола", - сказала женщина

В настоящее время россиянин содержится в тюрьме Brians в каталонском Мартореле. Ему уже наняли адвоката, который сейчас изучает дело. Жена Лисова опасается, что решение об экстрадиции россиянина в США будет принято в Мадриде без суда, а власти Испании, по ее словам, не могут предоставить ей всю необходимую информацию по задержанию супруга, потому что запрос был инициирован американской стороной.

В свою очередь, пресс-секретарь посольства РФ в Мадриде заявил журналистам, что власти королевства "официально уведомили диппредставительство о задержании российского гражданина Станислава Лисова в Барселоне, где он сейчас находится под стражей". Дипломат отметил, что сотрудники посольства и генконсульства уже установили контакт с местной полицией с целью защищать интересы гражданина РФ.