YouTube ВИДЕО: клип Майка Тайсона собрал за сутки свыше 600 000 просмотров Обнародованное на Ютуб видео приурочено к бою между Крисом Брауном и рэпером Soulja Boy, который состоится в марте. Бывший профессиональный боксёр Майк Тайсон представил клип на рэп-композицию «If You Show Up», собравший свыше 600 тыс. просмотров на YouTube всего за сутки с момента публикации. Помогал ему в этом известный RnB-исполнитель Крис Браун, которого Железный Майк будет готовить к поединку с другим рэпером Soulja Boy. Последнего к бою готовит другой титулованный боксёр Флойд Мейвезер. If You Show Up — это дисс (так называется проявление в тексте неуважения со стороны одного рэпера к другому) на рэпера Soulja Boy, у которого возник конфликт с Криссом Брауном. Рэперы ужшкммт намерены решить этот конфликт на боксёрском ринге. Песня как раз и приурочена к этому бою, который состоится в марте. В песне Тайсон обращается к оппоненту своего ученика и заявляет следующее: - Я Майк Тайсон, и ты почувствуешь силу моего гнева. Я бог ринга, я самый великий. Сулия Бой, ты не сможешь победить Криса Брауна! Ютуб ВИДЕО: видеоклип Майка Тайсона собрал за сутки свыше 600 000 просмотров Твитнуть Другие материалы по этой теме Майк Тайсон ударил фаната при попытке сделать с ним селфи Майк Тайсон признался, что в детстве стал жертвой насильника Новости наших партнеров