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YouTube ВИДЕО: клип Майка Тайсона собрал за сутки свыше 600 000 просмотров

Опубликовано 18.01.17 23:13 YouTube ВИДЕО: клип Майка Тайсона собрал за сутки свыше 600 000 просмотров

Обнародованное на Ютуб видео приурочено к бою между Крисом Брауном и рэпером Soulja Boy, который состоится в марте.

Бывший профессиональный боксёр Майк Тайсон представил клип на рэп-композицию «If You Show Up», собравший свыше 600 тыс. просмотров на YouTube всего за сутки с момента публикации.

Помогал ему в этом известный RnB-исполнитель Крис Браун, которого Железный Майк будет готовить к поединку с другим рэпером Soulja Boy. Последнего к бою готовит другой титулованный боксёр Флойд Мейвезер. 

If You Show Up — это дисс (так называется проявление в тексте неуважения со стороны одного рэпера к другому) на рэпера Soulja Boy, у которого возник конфликт с Криссом Брауном. Рэперы ужшкммт намерены решить этот конфликт на боксёрском ринге. Песня как раз и приурочена к этому бою, который состоится в марте.

В песне Тайсон обращается к оппоненту своего ученика и заявляет следующее:

- Я Майк Тайсон, и ты почувствуешь силу моего гнева. Я бог ринга, я самый великий. Сулия Бой, ты не сможешь победить Криса Брауна!

Ютуб ВИДЕО: видеоклип Майка Тайсона собрал за сутки свыше 600 000 просмотров
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