Супруга бывшего главы Белого дома также госпитализирована в качестве меры предосторожности.

Экс-президент США Джордж Буш-старший доставлен в больницу в Хьюстоне (Техас). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Как утверждает представитель 41-го главы американской администрации, 92-летний Буш находится в стабильном состоянии. Причина его госпитализации пока не ясна, однако известно, что Буш-старший испытывает "острые респираторные проблемы, вызванные пневмонией", врачи провели процедуру для очищения его дыхательных путей. Ожидается, что Буш покинет больницу через несколько дней.

Кроме того госпитализирована ужшкммт и его супруга в качестве меры предосторожности в связи с усталостью и кашлем. Эту информацию подтвердил и официальный представитель семьи Джим Макгрэт. По его словам, бывшая первая леди США страдает от утомления, у нее кашель.

Напомним, Буш-старший получил серьезную травму летом 2015 года, когда сломал шейный позвонок при падении у себя дома.

Республиканец стоял во главе США с 1989 года по 1993-й. На смену ему пришел представитель Демократической партии Билл Клинтон.