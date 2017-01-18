СМИ: Джоржд и Амаль Клуни ожидают двойню

Амаль не скрывает своего положения и публикует фото, где уже виден округлившийся животик.

Голливудский актер Джордж Клуни и его жена, юрист Амаль Клуни станут родителями двойни, сообщает "Лента.Ру" со ссылкой на источник издания In Touch в окружении пары.

По его словам, будущие родители, когда узнали, что будут двойняшки, были удивлены и немного напуганы. Однако их успокоила и обрадовала новость о том, что это мальчик и девочка, очень обрадовала их.

"Они чувствуют, что сорвали семейный джекпот», — рассказал источник.

Фото опубликовано Amal Clooney (@amalclooney) Янв 10 2017 в 1:50 PST

Отметим, что Амаль не скрывает своего положения и публикует фото, где уже виден округлившийся животик. Между тем источник здания также сообщил, что их дети были зачаты с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Также издание пишет, что если ранее Клуни был убежденным чайлд-фри, то сейчас воспринял новость о беременности супруги «неожиданно хорошо».

«Он перешел от отрицания отцовства к мыслям о том, что будет воспитывать двоих детей, которые станут называть его папой. Выполняет каждую прихоть Амаль и разговаривает с ее животом, выбирает имена», — пишет онлайн-ресурс.

Фото опубликовано Amal Clooney (@amalclooney) Янв 15 2017 в 5:43 PST

Напомним, Джордж и Амаль сыграли свадьбу в Венеции 27 сентября 2014 года. Пара обручилась в апреле 2014 года. Аламуддин родилась в Ливане, окончила Оксфордский университет и юридическую школу в Нью-Йорке. В 2011 году стала адвокатом основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.