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СМИ: Джоржд и Амаль Клуни ожидают двойню

Опубликовано 18.01.17 21:44 СМИ: Джоржд и Амаль Клуни ожидают двойню

Амаль не скрывает своего положения и публикует фото, где уже виден округлившийся животик.

Голливудский актер Джордж Клуни и его жена, юрист Амаль Клуни станут родителями двойни, сообщает "Лента.Ру" со ссылкой на источник издания In Touch в окружении пары.

По его словам, будущие родители, когда узнали, что будут двойняшки, были удивлены и немного напуганы. Однако их успокоила и обрадовала новость о том, что это мальчик и девочка, очень обрадовала их.

"Они чувствуют, что сорвали семейный джекпот», — рассказал источник.

Отметим, что Амаль не скрывает своего положения и публикует фото, где уже виден округлившийся животик. Между тем источник здания также сообщил, что их дети были зачаты с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Также издание пишет, что если ранее Клуни был убежденным чайлд-фри, то сейчас воспринял новость о беременности супруги «неожиданно хорошо».

«Он перешел от отрицания отцовства к мыслям о том, что будет воспитывать двоих детей, которые станут называть его папой. Выполняет каждую прихоть Амаль и разговаривает с ее животом, выбирает имена», — пишет онлайн-ресурс.

Напомним, Джордж и Амаль сыграли свадьбу в Венеции 27 сентября 2014 года. Пара обручилась в апреле 2014 года. Аламуддин родилась в Ливане, окончила Оксфордский университет и юридическую школу в Нью-Йорке. В 2011 году стала адвокатом основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. 
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