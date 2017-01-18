Курс доллара на сегодня, 19 января 2017: доллар упадет до 55 рублей - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 19 января 2017: ЦБ РФ опустил официальные курсы доллара и евро на сегодня, 19 января 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 19 января 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 19 января 2017 упал на 21,85 копейки и составил 59,18 рубля, курс евро на сегодня опустился на 6,12 копейки - до 63,22 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на четверг уменьшилась по сравнению с предыдущим показателем на 14,77 копейки и составила 61 рубля.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта ВТБ

Первый зампредседателя правления ВТБ Юрий Соловьев заявил, что цена на нефть будет понемногу ужшкммт расти, а это, в свою очередь, позволит рублю укрепиться до 55 рублей за доллар в среднесрочной перспективе и приведет к притоку иностранных инвестиций в нашу страну.

"Она (цена на нефть. - прим. ред.) сильно не упадет, будет в диапазоне 40-50 либо 45-55 (долларов за баррель). А реальные процентные ставки в России - одни из самых высоких в мире. Поэтому капитал будет приходить, надеясь на увеличение, прирост "кэрри трейда", на снижение ставок и на рост рубля против основных базовых валют", - цитирует Соловьева ТАСС.

Основываясь на этих базовых предпосылках, ВТБ считает, что в среднесрочной перспективе курс рубля будет расти.

"То есть мы смотрим, опять же в зависимости от нефти, - рубль будет стоить от 55 до 65 руб. за доллар. Отсюда еще где-то процентов на 10 он может вырасти при благоприятном сценарии. Если падения нефти не произойдет, как ожидают некоторые нефтяники, то ждем этот базовый сценарий", - отметил он.

Вместе с тем Соловьев признает наличие угроз для российской валюты.

"Это, естественно, монетарная политика США, потому что если резко будут подняты ставки ФРС, то будет очень большая волатильность на развивающихся рынках. И это, естественно, большой риск", - сказал он, подчеркнув, что ждет большого притока капитала в Россию.

"Будет приток капитала, мы твердо в это верим. Мы также верим в то, что этот год должен быть годом акций в России, очень много фондов будут приходить в акции", - полагает он. По его словам, сейчас большой аппетит иностранных инвесторов. "В Европе денег огромное количество, монетарная политика остается достаточно мягкой. Поэтому, как только санкции снимут, все захотят приобрести российский риск в том или ином виде", - сказал первый замглавы правления ВТБ.

"Когда снимутся ограничения, Герберт (Моос, зампредседателя ВТБ - прим. ред.), я уверен, захочет попробовать себя опять в евробондах и так далее. Поэтому аппетита много, и это, естественно, будет поддерживающим фактором для российской валюты", - добавил он.