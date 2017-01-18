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Опубликовано письмо Януковича к Путину с просьбой ввести войска на Украину

Опубликовано 18.01.17 19:53 Опубликовано письмо Януковича к Путину с просьбой ввести войска на Украину

Сам Янукович ранее подтвердил подлинность своего письма на пресс-конференции в российском Ростове.

В распоряжении издания Цензор.НЕТ оказался исторический документ – письмо бывшего президента Виктора Януковича к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой ввести войска в Украину, пишет Rus.newsru.ua. Примечательно, что на момент написания заметки первоисточник оказался заблокированным.

По данным СМИ, письмо датировано мартом 2014 года. В нем политик просит президента РФ ввести войска на территорию республики «для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины».

Также отмечается, что это именно то письмо, которое постпред РФ при ООН Виталий Чуркин 4 марта представил на экстренном ужшкммт заседании Совбеза организации, созванном по инициативе Москвы.

По словам источника издания в правоохранительных органах, письмо находится в материалах дела в отношении Януковича о государственной измене с ноября 2016 года. Сам Янукович ранее подтвердил подлинность своего письма на пресс-конференции в российском Ростове.

В свою очередь генпрокурор Украины Юрий Луценко только 17 января сообщил о получении Киевом от секретариата ООН обращения Януковича. Он также заявил, что таким образом следственным органам были предоставлены «неопровержимые документальные доказательства госизмены».

В декабре 2016 года суд Киева дал санкцию на задержание бывшего главы государства. О судебном процессе над ним Луценко объявил ранее в том же месяце.
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