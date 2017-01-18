В центре Москвы расстреляли водителя Lexus: опубликовано видео с места расстрела

Мужчина был ранен в голову, медики в критическом состоянии доставили его в ближайшее медучреждение.

Столичная полиция разыскивает иномарку после стрельбы в центре Москвы, в результате которой был госпитализирован с ранениями водитель автомобиля Lexus, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Объявлен план "Перехват" на иномарку, водитель которой из неустановленного оружия произвел выстрелы в водителя Lexus в центре Москвы", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили объявление плана "Перехват" в столице, не уточнив подробностей.

Между тем в распоряжении Лайфа оказалась видеозаписи ужшкммт с места рассрела мужчины. На записи видно, что на месте сейчас работают несколько экипажей полиции, следователи и криминалисты. Движение транспорта в районе происшествия затруднено.