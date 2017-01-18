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Alibaba создает в России совместное предприятие со Сбербанком

Опубликовано 18.01.17 19:07 Alibaba создает в России совместное предприятие со Сбербанком

Alibaba Group может внести в СП свой действующий бизнес по трансграничной торговле в России и СНГ.

Сбербанк и китайская Alibaba Group задумались о создании в первой половине 2017 года совместного предприятия в сфере интернет-торговли, пишет газета "Коммерсантъ".

Как рассчитывает российская сторона, Alibaba Group внесет в компанию свой действующий бизнес по трансграничной торговле в России и СНГ, а возможно, и в других странах. От Сбербанка, который получит контроль в бизнесе, потребуются преимущественно финансовые инвестиции.

Чиновники правительства совместно с администрацией президента и Центробанком близки к завершению согласования основных условий, на которых Сбербанк ужшкммт может создать с китайской Alibaba Group совместное предприятие в области электронной торговли. Совещания проходили в декабре--январе на площадке Минфина, последнее состоялось на прошлой неделе. В итоге пришли к тому, что СП может быть создано только как российское юридическое лицо, в котором у Сбербанка будет не менее 50%. СП при этом будет запрещено работать в сфере финансовых услуг — их будет предоставлять сам Сбербанк, уверяют источники издания.

Предполагается, что Сбербанк вложит в новую компанию прежде всего деньги, а также маркетинговые и логистические технологии. Alibaba Group может внести в СП свой действующий бизнес по трансграничной торговле в России и СНГ, а также, возможно, в Турции и некоторых странах Восточной Европы. Речь идет о создании компании стоимостью в несколько миллиардов долларов, которая станет крупнейшим игроком на рынке трансграничной интернет-коммерции в России и ряде других стран.

В частности, входящий в Alibaba Group маркетплейс AliExpress — один из самых популярных онлайн-ресурсов: в декабре его посетили более 614 млн раз, причем 30% трафика, или 184 млн посещений, пришло из России.
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