Ольга Бузова, последние новости: актеры спектакля "Мужчина нарасхват" отказались выходить на сцену вместе с ведущей "Дома 2" (ФОТО)

Ольга Бузова, последние новости: актеры спектакля "Мужчина нарасхват" отказываются играть вместе с Бузовой
Ведущая "Дома 2" Ольга Бузова спровоцировала гневную реакцию актеров Театриума на Серпуховке, которые один за другим оказались играть вместе с ней в спектакле. Тем самым звезды решили поддержать ранее задействованную в постановке Марию Горбань.
Ранее Ольга Бузова в "Инстаграм" рассказала, что сыграет главную роль в спектакле "Мужчина нарасхват", премьера которого должна состояться 6 февраля в Театриуме на Серпуховке под руководством Терезы Дуровой.
Однако оказалось, что телеведущая займет в пьесе место Марии Горбань, о чем последняя, как оказалось, даже не подозревала.
"Вот так бывает в нашей профессии.. Узнаю от поклонников, что больше не играю в спектакле, которому посвятила полтора года жизни - творчества, гастролей, рекламы. Жаль, что это происходит за спиной.. Ужасно неприятно. Но, что могу сказать, хорошего зрителя Вам, друзья! Всем МИРА", - отметила Горбань.
В результате актеры Театриума на Серпуховке решили поддержать свою коллегу. К примеру, Евгений Никишин и Сергей Писаренко заявили, что не будут участвовать в спектакле с Бузовой, причем актеры подчеркивают, что сами не знали о замене актрисы на звезду "Дома 2".