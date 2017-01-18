Ольга Бузова, последние новости: актеры спектакля "Мужчина нарасхват" отказались выходить на сцену вместе с ведущей "Дома 2" (ФОТО)

Игнорируя Бузову, тем самым артисты решили поддержать участвовавшую ранее в постановке Марию Горбань.

Ольга Бузова, последние новости: актеры спектакля "Мужчина нарасхват" отказываются играть вместе с Бузовой

Ведущая "Дома 2" Ольга Бузова спровоцировала гневную реакцию актеров Театриума на Серпуховке, которые один за другим оказались играть вместе с ней в спектакле. Тем самым звезды решили поддержать ранее задействованную в постановке Марию Горбань.

Ранее Ольга Бузова в "Инстаграм" рассказала, что сыграет главную роль в спектакле "Мужчина нарасхват", премьера которого должна состояться 6 февраля в Театриуме на Серпуховке под руководством Терезы Дуровой.

С трепетом и волнением сообщаю Вам о долгожданном возвращении на театральную сцену 🎭 Буду рада вас всех видеть на моей премьере 6 февраля. Спектакль "Мужчина нарасхват".🙈 Москва я жду вас❤️❤️❤️ Фото опубликовано Ольга Бузова (@buzova86) Янв 16 2017 в 8:51 PST

Однако оказалось, что телеведущая займет в пьесе место Марии Горбань, о чем последняя, как оказалось, даже не подозревала.

"Вот так бывает в нашей профессии.. Узнаю от поклонников, что больше не играю в спектакле, которому посвятила полтора года жизни - творчества, гастролей, рекламы. Жаль, что это происходит за спиной.. Ужасно неприятно. Но, что могу сказать, хорошего зрителя Вам, друзья! Всем МИРА", - отметила Горбань.

В результате актеры Театриума на Серпуховке решили поддержать свою коллегу. К примеру, Евгений Никишин и Сергей Писаренко заявили, что не будут участвовать в спектакле с Бузовой, причем актеры подчеркивают, что сами не знали о замене актрисы на звезду "Дома 2".