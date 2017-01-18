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"Сбежавшие" бетонные шары в Саратове превратили в игру (ФОТО)

Опубликовано 18.01.17 16:41 "Сбежавшие" бетонные шары в Саратове превратили в игру (ФОТО)

Игрок действует "от лица" шара, за которым гонятся сотрудник службы благоустройства, полицейский или губернатор.

В Саратове местное информагентство "Свободные новости" предложило своим читателям поиграть в игру, где можно управлять виртуальным бетонным шаром на городской улице Волжской.

Управление можно осуществлять с помощью стрелок на клавиатуре, а результатом в условных метрах можно поделиться с пользователями соцсетей.

В качестве основы сюжета игры была взята резонансная история о реально имевшем место "побеге" бетонных шаров, установленных в Саратове ужшкммт с целью ограничения въезда машин на пешеходную улицу.

Так как шары были плохо закреплены, то они совсем недолго держались на предназначенных для них постаментах и стали кататься по городу, вызвав бурную реакцию сначала местных жителей и пользователей Интернета, а затем и СМИ различного уровня.

Фото: "СарБК"
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