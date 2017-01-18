Ученый-биолог из Университета Калифорнии Вазрик Назари обнаружил новый вид микромоли, похожей на Трампа.

Миниатюрную моль с размахом крыльев всего 9 миллиметров ученые назвали в честь избранного президента США Дональда Трампа. Статья с описанием морфологии нового вида опубликована в научном журнале Zookeys. Выдержки из нее приводит "Газета.ру".

Назвать новый вид в честь Трампа ученых подтолкнуло сходство светло-желтых чешуек на голове мотыльков со знаменитой прической известного политика. Ареал обитания моли простирается от южной ужшкммт части штата Калифорния до штата Нижняя Калифорния в Мексике. Стена, которую Трамп предлагал возвести между двумя странами, разделила бы ареал обитания пополам.

Новый вид моли был обнаружен эволюционным биологом Вазириком Назари из Канады во время посещения музея энтомологии в Калифорнии.

Как отмечает Вазрик Назари (Vazrick Nazari), энтомолог-любитель из Оттавы, Neopalpa donaldtrumpi была на самом деле открыта очень давно, в 1984 году, когда один американский натуралист поймал на острове Санта-Круз несколько особей "дональдтрампии" и засушил их. Пять лет назад часть этих бабочек попала в руки генетиков, в том числе и самого Вазари, которому удалось обнаружить, что они относятся не к виду Neopalpa neonata, как считал первооткрыватель, а к новому виду молей, пишет РИА Новости.

Ученый надеется, что открытие этой бабочки поможет раскрыть происхождение и эволюционную историю рода Neopalpa, а также привлечет внимание публики, политиков и самого Дональда Трампа к проблеме защите фауны островов у калифорнийского побережья и других уголков Америки, где даже еще не открытые виды уже начали вымирать из-за изменения климата.