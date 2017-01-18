 
TOP 10

1 Корпоратив чиновников правительства РФ в Москве закончился дракой

2 СМИ: глава "Роснефти" Путин нарушил запрет Путина о "мигалках" (ФОТО)

3 Самолет ВВС США в день засняли в тренировочном бою с российским Су-27 (ФОТО)

4 Ученые показали ВИДЕО гигантской 40-километровой трещины в Антарктиде

5 ИноСМИ: арестован первый подозреваемый в хакерских атаках на США

6 СБУ после жалоб все же пустит Наташу Королеву в Киев на похороны бабушки (ФОТО)

7 ВИДЕО со "снежными людьми" в Йеллоустонском парке "взорвало" Сеть

8 СМИ: 5-й сезон "Шерлока" под угрозой срыва из-за отношений Фримена и Камбербэтча (ВИДЕО)

9 Анджелина Джоли снова шокировала поклонников своей худобой (ФОТО)

10 ВИДЕО с загадочной тенью за спиной девушки напугало интернет-пользователей

Новости наших партнеров

Самолет ВВС США в день засняли в тренировочном бою с российским Су-27 (ФОТО)

Опубликовано 18.01.17 16:23 Самолет ВВС США в день засняли в тренировочном бою с российским Су-27 (ФОТО)

Инцидент произошел в день выборов американского президента.

Британский авиационный диспетчер Фил Дрейк смог запечатлеть в день выборов президента США американский многофункциональный легкий истребитель F-16 и российский одноместный истребитель-перехватчик Су-27П (Flanker в классификации НАТО).

Как пишет DailyMail, эти самолеты участвовали в тренировочном бою 8 ноября в небе над "Зоной 51" в Неваде, причем известно об этом стало только сейчас. По мнению издания, полученные снимки тренировочного полета могут свидетельствовать о подготовке США к возможной войне с Россией.

Как утверждает Фил Дрейк, в день ужшкммт выборов американского лидера он посещал пустыню в окрестностях военной базы "Зона 51", чтобы посмотреть на тренировку скоростных реактивных самолетов.

В итоге он стал свидетелем постановочного воздушного боя, в котором, по его мнению, участвовал российский истребитель

"Этот самолет был анонимным и неопознаваемым, кроме камуфляжа в советском стиле", - отметил он.

Фото: DailyMail

По словам мужчины, полет проходил на высоте примерно 6-9 км в течение 25 минут.

"Они были буквально пятнышками в небе, но, конечно, по этой причине никто не фотографировал их раньше", - добавил он.
Другие материалы по этой теме

ВВС США пожаловались на "опасные сближения"с российскими самолетами в небе над Сирией

В Сети появилось первое ФОТО МиГ-35 для ВВС России

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга