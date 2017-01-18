Инцидент произошел в день выборов американского президента.

Британский авиационный диспетчер Фил Дрейк смог запечатлеть в день выборов президента США американский многофункциональный легкий истребитель F-16 и российский одноместный истребитель-перехватчик Су-27П (Flanker в классификации НАТО).

Как пишет DailyMail, эти самолеты участвовали в тренировочном бою 8 ноября в небе над "Зоной 51" в Неваде, причем известно об этом стало только сейчас. По мнению издания, полученные снимки тренировочного полета могут свидетельствовать о подготовке США к возможной войне с Россией.

Как утверждает Фил Дрейк, в день ужшкммт выборов американского лидера он посещал пустыню в окрестностях военной базы "Зона 51", чтобы посмотреть на тренировку скоростных реактивных самолетов.

В итоге он стал свидетелем постановочного воздушного боя, в котором, по его мнению, участвовал российский истребитель

"Этот самолет был анонимным и неопознаваемым, кроме камуфляжа в советском стиле", - отметил он.

Фото: DailyMail

По словам мужчины, полет проходил на высоте примерно 6-9 км в течение 25 минут.

"Они были буквально пятнышками в небе, но, конечно, по этой причине никто не фотографировал их раньше", - добавил он.