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СМИ: глава "Роснефти" Путин нарушил запрет Путина о "мигалках" (ФОТО)

Опубликовано 18.01.17 15:48 СМИ: глава "Роснефти" Путин нарушил запрет Путина о "мигалках" (ФОТО)

При этом пресс-секретарь «Роснефти» по-хамски ответил на вопрос журналиста о Сечине и «мигалках».

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин единственный среди руководителей госкомпаний ездит на машине с мигалкой, сообщает «Дождь» со ссылкой на два источника в окружении Сечина и на чиновника федеральных структур. В перечне ведомств, которым положен транспорт со спецсигналами, «Роснефти» нет. Однако ситуацию объяснили делом "ЮКОСа".

 

 

В конце прошлого года фотография его автомобиля со спецсигналом появлялась и в интернете: журналист Life Анастасия Кашеварова опубликовала в своем инстаграме кадр с Mercedes на фоне кремлевской стены. По утверждению Кашеваровой, Сечин сам сел за руль этой машины, выйдя из Кремля.

«Пройдите, пожалуйста, в жопу. Примите уверения в нашем неизменном почтении», — ответил на вопрос телеканала, почему Сечин получил «мигалку», пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос, предоставлял ли Владимир Путин спецсигнал главе госкомпании.

Сечин может передвигаться на автомобиле, который ему предоставила не его компания, а стороннее ведомство, имеющее право на «мигалку», — Федеральная служба охраны, сказали два федеральных чиновника. Такие решения не оформляются публичными указами.

Традиционно на автомобилях ФСО устанавливаются номера с серией ЕКХ, отмечает федеральный чиновник. У предполагаемого автомобиля главы «Роснефти» именно такая серия. Номер Mercedes, который публиковала Кашеварова, Е939КХ77.

Высокопоставленный федеральный чиновник утверждает, что у спецслужб была информация о том, что жизнь Сечина находится под угрозой после «дела ЮКОСа». Ему требуется охрана и сопровождение, чтобы обезопасить себя от мести бывших акционеров нефтяной компании. Из-за этого же и «мигалка».
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