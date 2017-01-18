СМИ: глава "Роснефти" Путин нарушил запрет Путина о "мигалках" (ФОТО)

При этом пресс-секретарь «Роснефти» по-хамски ответил на вопрос журналиста о Сечине и «мигалках».

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин единственный среди руководителей госкомпаний ездит на машине с мигалкой, сообщает «Дождь» со ссылкой на два источника в окружении Сечина и на чиновника федеральных структур. В перечне ведомств, которым положен транспорт со спецсигналами, «Роснефти» нет. Однако ситуацию объяснили делом "ЮКОСа".

Вчера вечером Игорь Иванович Сечин уезжал из Кремля сам за рулем. На своей мигалке. Его практически не видно, ну ночь на дворе... еще есть видео другого высокопоставленного чиновника за рулем, но без разрешения не выложу... Фото опубликовано Анастасия Кашеварова (@akashevarova) Дек 9 2016 в 1:10 PST

В конце прошлого года фотография его автомобиля со спецсигналом появлялась и в интернете: журналист Life Анастасия Кашеварова опубликовала в своем инстаграме кадр с Mercedes на фоне кремлевской стены. По утверждению Кашеваровой, Сечин сам сел за руль этой машины, выйдя из Кремля.

«Пройдите, пожалуйста, в жопу. Примите уверения в нашем неизменном почтении», — ответил на вопрос телеканала, почему Сечин получил «мигалку», пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос, предоставлял ли Владимир Путин спецсигнал главе госкомпании.

Сечин может передвигаться на автомобиле, который ему предоставила не его компания, а стороннее ведомство, имеющее право на «мигалку», — Федеральная служба охраны, сказали два федеральных чиновника. Такие решения не оформляются публичными указами.

Традиционно на автомобилях ФСО устанавливаются номера с серией ЕКХ, отмечает федеральный чиновник. У предполагаемого автомобиля главы «Роснефти» именно такая серия. Номер Mercedes, который публиковала Кашеварова, Е939КХ77.

Высокопоставленный федеральный чиновник утверждает, что у спецслужб была информация о том, что жизнь Сечина находится под угрозой после «дела ЮКОСа». Ему требуется охрана и сопровождение, чтобы обезопасить себя от мести бывших акционеров нефтяной компании. Из-за этого же и «мигалка».