"Шерлок Холмс", 4 сезон: 3 серия "Шерлока" в Сети блокируется Роскомнадзором (ВИДЕО)

"Шерлок", 5 сезон сериала оказался под угрозой срыва из-за отношений Фримена и Камбербэтча. По некоторым данным, за скандальную 3 серию "Шерлока Холмса" вору заплатили до 10 тысяч рублей.

"Шерлок Холмс", 4 сезон: 3 серия "Шерлока", просочившаяся в Сеть, блокируется Роскомнадзором

Решением Мосгорсуда был временно ограничен доступ к пиратским копиям последнего сезона культового сериала "Шерлок". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в пресс-службе суда.

"В понедельник в суд поступило заявление Первого канала об ограничении доступа к пиратским копиям четвертого сезона сериала. В этот же день оно было рассмотрено, и судья вынес решение о принятии обеспечительных ужшкммт мер", — рассказали в пресс-службе.

Таким образом, у телеканала есть 15 дней, чтобы подготовить иск о полной блокировке просочившейся в Интернерт пиратской серии.

Как писал ранее TopNews, 3 эпизод 4 сезона "Шерлока" под названием "Последнее дело" в озвучке "Первого канала" нелегально появился в Сети за день до своей официальный премьеры.

"Шерлок Холмс", 4 сезон, 3 серия: смотреть онлайн ВИДЕО трейлер

"Шерлок Холмс", 4 сезон: за 3 серию, "уплывшую" в Сеть, вору заплатили 10 тысяч

Как рассказал изданию Sobesednik.ru известный кинопродюсер Вадим Горяинов, устроить такую утечку мог человек "из среднего звена", например, техник или системный администратор.

"Этот человек слил материал и получил свои 5–10 тысяч рублей. Думаю, что его все-таки найдут и примерно накажут.", - предположил он, добавив, что, по его мнению, никаких санкций в отношении "Первого канала" со стороны BBC не последует.

"Первому каналу самому специально сливать материал невыгодно, они наверняка не виноваты. Проведут расследование, для обоих сторон нужно все-таки найти виновного", - сказал специалист.

"Шерлок": 5 сезон сериала оказался под угрозой срыва

По информации The Sun, пятого сезона сериала "Шерлок" может не быть вовсе из-за "прохладных" отношений исполнителей главных ролей в проекте - Бенедикта Камбербэтча и Мартина Фримена.

"Бенедикт и Мартин не друзья, и они не проводят время вместе вне шоу", – цитирует издание источник.

По словам собеседника, Камбербэтч и Фримен являются профессионалами и всегда очень вежливо ведут себя друг с другом.

"Но там нет тепла, которое можно было бы ожидать после совместных съемок в течение шести лет. Там нет огромного желания вернуться еще на один сезон", – сказал он.

Как писал TopNews, ранее создатели "Шерлока" Марк Гэтисс и Стивен Моффат рассказали о возможном пятом сезоне проекта.