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В Москве уволили полицейского из "танцующего" кортежа на блатных иномарках

Опубликовано 18.01.17 15:12 В Москве уволили полицейского из "танцующего" кортежа на блатных иномарках

Ранее возмущение пользователей Сети вызвал появившийся ролик о проезде по Москве свадебного кортежа оперуполномоченного Карахана Балакеримова.

Сотрудник полиции из свадебного кортежа, который нарушил ПДД во время празднования свадьбы в Москве, уволен из органов внутренних дел, ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, по результатам проверки сотрудник одного из подразделений УВД по ТиНАО Москвы (Троицкого и Новомосковского административных округов), старший лейтенант полиции, уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

Была проведена проверка после публикации видео ужшкммт со свадебным кортежем. Кроме того, проводится служебная проверка в отношении руководителей бывшего полицейского, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Ранее, как писал Topnews, пользователей соцсетей крайне возмутило опубликованное в Сети видео, на котором запечатлен свадебный кортеж сотрудника столичного ГУВД на котором десяток роскошних автомобилей устроили гонки с нарушениями ПДД по Москве , а автомобиль BMW, который двигался во главе кортежа, несколько километров проехал задним ходом.

В ГУМВД по Москве сообщили, что по факту размещения в ряде СМИ видео, где водитель автомобиля BMW грубо нарушает правила дорожного движения, проводилась проверка, также устанавливалась причастность сотрудника полиции к данному правонарушению.

При этом блогеры обратили внимание на "блатные" номера автомобилей в кортеже сотрудника московской полиции, которого взял на работу лично бывший глава УВД ТиНАО полковник Сергей Терновых, к слову, уволенный после побоища на Хованском кладбище.
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