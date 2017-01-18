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Самарский губернатор стал фигурантом дела ФАС за лоббирование "Газпрома"

Опубликовано 18.01.17 13:07 Самарский губернатор стал фигурантом дела ФАС за лоббирование "Газпрома"

Николай Меркушкин попал в поле зрения сотрудников антимонопольной службы.

Специалисты Федеральной антимонопольной службы возбудили дело в отношении главы Самарской области Николая Меркушкина, работников местного министерства энергетики и ЖКХ, а также сотрудников "Газпрома".

Как уточняется на сайте ФАС, дело было возбуждено по признакам нарушения закона о защите конкуренции на рынке транспортировки газа в регионе.

По данным ведомства, в 2010 году вышеупомянутыми лицами было заключено соглашение с целью перевода крупных потребителей газа ужшкммт от "Средневолжской газовой компании" к "Газпром межрегионгаз".

В 2011 году Меркушкиным и дочерним предприятием "Газпрома" была утверждена корректировка схемы газоснабжения и газификации на территории региона, охватывающая сети, принадлежащие как "Газпрому", так и частным организациям, а корректировка была проведена без согласования со "Средневолжской газовой компанией".

"Антимонопольная служба также выявила, что к этой схеме у компании были замечания, которые были доведены до Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, но их не учли. Такие действия представителей власти региона и группы лиц "Газпрома" могут привести к уходу с рынка "Средневолжской газовой компании"", — подчеркивает ФАС.

Известно, что первое рассмотрение дела назначено на 3 февраля 2017 года.
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